Toekomstig Ballon d'Or-winnaar? Ajax-doelwit Hagi maakt naam voor zichzelf op het EK Onder-21

De zoon van voormalig Real- en Barcelona-speler Gheorghe Hagi scoorde al tweemaal voor Roemenië tijdens het EK Onder-21.

De nummer 10 van Roemenië werd bedolven onder uitgelaten teamgenoten, terwijl het 'Hagi! Hagi! Hagi!' te horen was op de tribunes van het Stadio DIno Manuzzi in Cesena. Voor de wat oudere voetbalfans onder ons moet dat bekend in de oren hebben geklonken.

Exact 25 jaar nadat Gheorghe Hagi de ster was op het WK in de Verenigde Staten, is het nu zijn zoon Ianis die uitblinkt op een internationaal toernooi. De twintigjarige aanvaller is de ster van een sterke Roemeense lichting die zich nu opmaakt voor de halve finale van het jeugd-EK in Italië.

De door begeerde Hagi junior scoorde al tegen Kroatië (4-1) en deed ook de Engelse talenten pijn met een ragfijne trap (uitslag 4-2). Beide treffers maakte hij met zijn fluwelen linker, net zoals zijn vader in het verleden ook zo vaak deed tijdens grote wedstrijden.

Ianis beschikt echter ook over een goede rechter, wat hij nog maar eens duidelijk maakte met een belachelijk mooie pass vanaf eigen helft. In die wedstrijd tegen Frankrijk was dat het hoogtepunt, al werd de 0-0 gevierd omdat de Roemenen daarmee beslag legden op de eerste plek in de groep.

🇷🇴 This pass by Ianis Hagi 😍#U21EURO | @hai_romania — UEFA U21 EURO (@UEFAUnder21) 25 June 2019

De Roemenen en hun supporters zorgen sowieso voor het feel-good-verhaal van dit toernooi. Het land kijkt reikhalzend uit naar de generatie die eindelijk in de voetsporen kan treden van het team van Hagi senior, Gheorghe Popescu, Dan Petrescu, Florin Raducioiu en Ilie Dumitrescu. Zij waren de helden van 1994 en 25 jaar na dato is het land toe aan een nieuwe Gouden Generatie.

De ploeg van Mirel Radoi werd tegen Frankrijk hartstochtelijk toegezongen door 10.000 fans. Vermoedelijk zijn er donderdag zelfs nog meer aanwezig als de talentenploeg het donderdag in de halve finale opneemt tegen regerend kampioen Duitsland in het Stadio Renato Dall'Ara in .

Gheorghe Hagi zal ongetwijfeld ook aanwezig zijn. Hij heeft tot nu toe nog geen wedstrijd gemist van de ploeg. Hij is de grootste fan van zijn zoon sinds hij als kleuter in Istanbul voor het eerst tegen een bal schopte in de tijd dat senior zelf nog voetballer was bij .

Toen Ianis in juli 2016 op zeventienjarige leeftijd bij tekende, zei zijn vader Gheorghe dat hij zijn eerste stap zou zijn richting een supersterrenstatus. "Ik weet zeker dat Ianis een geweldige carrière krijgt", stelde Hagi senior in gesprek met Goal. "Hij is de perfecte nummer 10. Ik hoop dat hij beter gaat worden dan ik was."

Ianis kreeg echter maar weinig kansen in de hoofdmacht, waar hij in achttien maanden tijd slechts twee keer mocht opdraven in de . Een terugkeer naar Viitorul Constanta, waar vader Gheorghe de voorzitter is, bood uitkomst. De club heeft een uitstekende reputatie als het aankomt op het ontwikkelen van talent.

Hagi was blij zijn zoon terug te verwelkomen, maar kon het niet laten om uit te halen naar Fiorentina. "De sportief directeur [Pantaleo Corvino] doet maar wat", brieste Hagi senior in februari 2018. "Het is erger dan in Roemenië in de dictatoriale tijd onder de generaal [Nicolae Ceausescu, tussen 1967 en 1989]. Fiorentina heeft een budget van 100 miljoen euro en ze staan elfde!"

Vader Hagi meende dat iedereen behalve de trainer Ianis in het eerste elftal wilde zien. "Iedereen was benieuwd naar hem. Ianis deed geweldige dingen in de jeugd, maar ze gaven hem niet de kans om te groeien. Fiorentina is nu een geweldige speler kwijtgeraakt. Ik weet zeker dat hij op een dag in staat zal zijn om te strijden om de Ballon d'Or."

Het is makkelijk om te zeggen dat Gheorghe een beetje bevooroordeeld is omdat hij over zijn zon praat, maar Ianis is weldegelijk gezegend met veel talent. Hij is tweebenig, intelligent, heeft overzicht en is mentaal sterk. Nooit heeft hij een probleem gemaakt van de verwachtingen die er van jongs af aan zijn vanwege zijn beroemde achternaam. "Deze naam betekent extra druk", beaamde Ianis in gesprek met Goal. "Alleen ben ik ermee geboren, dus is het niet iets waar ik moeite mee heb."

HIj heeft zich over de Italiaanse teleurstelling heengezet en maakt nu tijdens het EK Onder-21 naam voor zichzelf in - jawel - Italië. Clubs als en Ajax zijn voor hem in de markt, terwijl ook wordt genoemd als mogelijke vervolgstap. Met zijn techniek is niets mis, alleen fysiek zou hij nog wat stappen moeten maken, al is vader Gheorghe het daar niet geheel mee eens.

Hij beargumenteert dat hij het zelf ook niet moest hebben van zijn kracht en toch heeft hij een geweldige loopbaan gekend. Ianis is het daar mee eens en wijst naar basketbalster Steph Curry. "Ik ben dol op hem omdat hij het tegen alle verwachtingen in heeft waargemaakt. Mensen dachten dat hij te klein was, maar dankzij zijn harde werk en toewijding is hij nu een van de beste spelers ter wereld."

Die droom heeft Hagi zelf ook en tijdens het jeugd-EK komt hij wedstrijd na wedstrijd dichterbij zijn doel. Voor ieder duel overlegt hij met vader Gheorghe, die hij als zijn mentor beschouwt. Met diens talent als erfstuk en het voorbeeld van Curry hoopt ook Ianis een wereldster te worden. Of op zijn minst een gerespecteerde voetballer die niet alleen gevolgd wordt vanwege zijn achternaam. Die missie is alvast geslaagd, nu de rest nog.