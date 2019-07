'Toekomst Xavi Simons onzeker door eisen van Mino Raiola'

Het is onduidelijk of Xavi Simons als jeugdspeler van Barcelona aan het nieuwe seizoen begint.

Volgens Mundo Deportivo schermt zaakwaarnemer Mino Raiola met interesse van andere clubs. Simons, die in april zijn zestiende verjaardag vierde, heeft nog steeds geen handtekening onder zijn eerste profcontract bij de Catalaanse grootmacht gezet, al leeft nog steeds de hoop dat er op korte termijn een akkoord wordt gesloten.

wil Simons, die normaal gesproken aansluit bij Barcelona Onder-17, graag voor de jeugdopleiding behouden, maar weigert een uitzonderingspositie te creëren voor de Nederlandse middenvelder. De clubleiding praat naar verluidt liever met vader Regillio Simons over de toekomst van het jeugdtalent dan met Raiola. Tien andere talenten van La Masia, het jeugdcomplex van de Catalanen, hebben inmiddels wel hun verblijf bij de Spaanse kampioen al verlengd.



Simons, tevens speler van Oranje Onder-16, maakt sinds zijn achtste deel uit van de jeugdopleiding van Barcelona. De aanvallende middenvelder staat er goed op bij de beleidsbepalers in het Camp Nou, waardoor een verlenging van de samenwerking in de lijn der verwachtingen ligt. Simons veroverde in zijn Spaanse periode viermaal de Ballon D'Or voor beste jeugdspeler en verscheen in een televisiecommercial met Neymar, die inmiddels bij Paris Saint-Germain onder contract staat.



Barcelona investeert tijdens deze transferperiode in talentvolle spelers. Naast Frenkie de Jong, voor minimaal 75 miljoen euro overgenomen van , werden bijvoorbeeld ook Ludovit Reis ( ) aangetrokken. De middenvelder sluit in eerste instantie aan bij het reserve-elftal. Daarnaast kwam Louie Barry, die ook intensief door werd gevolgd, voor circa 260.000 euro over van West Bromwich Albion.