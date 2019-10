'Toekomst van Zinédine Zidane hangt af van resultaat in Istanbul'

Real Madrid neemt het dinsdag in Istanbul op tegen Galatasaray en voor trainer Zinédine Zidane lijken niet alleen de drie punten op het spel te staan.

Na een nederlaag tegen Paris Saint-Germain in de eerste wedstrijd van het -seizoen en een gelijkspel tegen , staat de Koninklijke er bepaald niet goed voor in het miljardenbal en een nederlaag tegen Cim Bom zou weleens het einde van zijn dienstverband in het Santiago Bernabéu kunnen betekenen.

De Madrileense kwaliteitskrant El Mundo pakt uit met het nieuws dat Zidane serieus moet vrezen voor een ontslag als er verloren wordt van . Het schrikbeeld bij de beleidsbepalers van is namelijk dat de recordwinnaar van de Champions League derde zal eindigen in de poule en zodoende na de winterstop verder moet in ‘troosttoernooi’ de .

Hoewel Real Madrid afgelopen weekend tegen Real Mallorca pas zijn eerste competitienederlaag van het seizoen incasseerde, heerst er in de Spaanse hoofdstad wel onvrede over de manier waarop de voetbaljaargang tot nu toe verloopt. De grootmacht speelde al drie keer gelijk en heeft nu een punt minder dan koploper . Doelman Thibaut Courtois maakt bovendien een onzekere indruk, terwijl het elftal in aanvallend opzicht ook geen indruk weet te maken.

De slechte fysieke staat van het elftal, wat al een flink aantal spierblessures heeft opgeleverd, wordt Zidane eveneens deels aangerekend en een aantal grote zomeraankopen weet zijn meerwaarde nog niet te bewijzen. Luka Jovic kwam voor dit seizoen op voorspraak van de Fransman binnen, maar de spits maakte tegen Mallorca een onmachtige indruk. De manier waarop Zidane afgelopen zomer met Gareth Bale omging, die eerst overbodig werd verklaard en daarna toch weer werd opgesteld, heeft ook voor fronsende wenkbrauwen gezorgd.

Met José Mourinho zou de club inmiddels een topkandidaat op het oog hebben om Zidane te vervangen. De Portugees werkte eerder al drie jaar in Madrid en zou wel oren hebben naar een terugkeer. Bronnen die dicht bij hem staan laten weten dat hij uitkijkt naar de nieuwe uitdaging en zich zelfs minder strijdlustig op wil stellen dan in zijn eerste periode, al is dit laatste geen must voor Real Madrid. Met Massimiliano Allegri staat overigens wel een ‘vrediger’ alternatief op het lijstje.