'Toekomst van basiskracht bij Barcelona plots hoogst onzeker'

Het is de vraag of Marc-André ter Stegen langer bij Barcelona blijft.

Spaanse media, waaronder Catalunya Radio, speculeren dat de doelman zou uitkijken naar een nieuw avontuur.

De Duitser gaf eerder in gesprek met Mundo Deportivo nog aan dat zijn zaakwaarnemer praat met de grootmacht over een contractverlenging, maar nu is een nieuwe deal naar verluidt onzeker.

Ter Stegen, die nog tot medio 2022 vastligt in het Camp Nou, zei eerder nog dat hij de intentie had om zijn contract te verlengen. "Ik en mijn gezin voelen ons hier thuis."

Meer teams

"Er zijn momenteel gesprekken, maar er is van mijn kant geen haast. Ik laat alle perikelen wat betreft mijn contract aan mijn zaakwaarnemer over, hij weet van de hoed en de rand", aldus de doelman in een eerder interview.

Nu zou Ter Stegen twijfelen over zijn toekomst bij . Catalunya Radio meldt dat onder anderen de keeper ontevreden is over het arbeidsethos bij de club.

Lees beneden verder

De doelman zou ook een ploeggenoot hebben verteld te twijfelen of hij volgend seizoen nog bij Barcelona speelt. Daarnaast zou Ter Stegen hetzelfde verhaal hebben medegedeeld aan een journaliste.

Volgens de Catalaanse radiozender sprak de desbetreffende journaliste onlangs met Ter Stegen en deed zij het voorstel om een boek te maken over de 27-jarige Duitser, waarbij de focus op het komende seizoen zou liggen.

De international weigerde het aanbod omdat hij niet zeker wist of hij de volgende voetbaljaargang nog wel actief zou zijn voor Barcelona, zo klinkt het.