'Toekomst Fernando Llorente hangt af van beslissing Mauro Icardi'

Fernando Llorente is transfervrij sinds zijn vertrek bij Tottenham Hotspur en de Spanjaard heeft nog geen nieuwe werkgever gevonden.

De Corriere dello Sport bericht zaterdag echter dat de 34-jarige spits inmiddels een persoonlijk akkoord heeft bereikt met over een tweejarig contract, tegen een salaris van 2,5 miljoen euro per seizoen. Het is echter nog geen helemaal uitgemaakte zaak dat Llorente aan de slag zal gaan bij i Partenopei .

De Italiaanse sportkrant schrijft namelijk dat de routinier in Napels wordt gezien als een alternatief voor Mauro Icardi. Napoli heeft al een akkoord bereikt met over een overgang van de Argentijn voor 65 miljoen euro plus bonussen. Icardi wil vooralsnog echter naar geen andere Italiaanse club overstappen dan en Napoli heeft hem nu nog 48 uur gegeven om van gedachten te veranderen.

Inter wil Icardi op zijn beurt liever naar Napels sturen dan aan aartsrivaal Juventus verkopen. La Vecchia Signora heeft de komst van de goalgetter echter nog niet uit het hoofd gezet en de regerend landskampioen heeft het rugnummer 9 vooralsnog bewust niet uitgedeeld.

De grootmacht uit Turijn wacht echter totdat i Nerazzurri de deur op een kier zetten om de onderhandelingen over een transfer van Icardi te hervatten en Paulo Dybala zou eventueel in een ruildeal betrokken kunnen worden.

Het is overigens niet uitgesloten dat Llorente alsnog in de terecht gaat komen als Icardi wel naar Napoli gaat. heeft vrijdagavond laat een poging gedaan om de spits in te lijven en hoewel de aanvaller vooralsnog de voorkeur geeft aan zijn deal met Napoli, maakt la Viola mogelijk weer een kans als die optie van tafel genomen is.