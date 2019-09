Toch 'top drie' in Eredivisie: "Ze gaan met deze toptrainer meedoen voor titel"

AZ won donderdagavond de inhaalwedstrijd tegen Feyenoord vrij eenvoudig met 0-3. Het was voor AZ de eerste zege in De Kuip sinds 2011.

Door de overwinning klimt de club uit Alkmaar naar de derde plaats op de ranglijst, met zestien punten uit zeven duels. De achterstand op en bedraagt slechts één punt. Arne Slot vond de zege een bevestiging van de ontwikkeling die zijn ploeg de laatste weken doormaakt.

"Deze zege heb ik eerlijk gezegd wel een beetje zien aankomen. Je moet een keer laten zien dat je ook in een uitwedstrijd tegen de traditionele top drie een resultaat kan neerzetten", vertelt de trainer van in gesprek met De Telegraaf. "Deze 0-3 is daarvan de bevestiging voor ons."

"Waar het eindigt voor AZ dit seizoen weet ik niet, omdat Ajax en PSV hun wedstrijden wel heel gemakkelijk winnen. Wij moeten ervoor zorgen dat we er weer staan zondag tegen en daarna tegen . Dat is ook een fase in de ontwikkeling van de ploeg waar we benieuwd naar zijn."

"Het zal niet lang meer duren voordat Calvin Stengs zijn debuut maakt in Oranje", zo vertelt Aad de Mos op zijn Twitter-account. "Arne Slot is bezig met iets bijzonders bij AZ. Deze ploeg is zwanger van klasse en heeft automatismen, spelprincipes en creativiteit. Wat een spelplezier", prijst hij.

Lees beneden verder

"We krijgen dit seizoen geen top twee, maar een top drie. AZ gaat met deze toptrainer meedoen voor de titel. Ik heb genoeg gezien na dertien wedstrijden, inbegrepen. Het trio Robert Eenhoorn, Max Huiberts en Slot is van de buitencategorie."

De overwinning in De Kuip gaf Myron Boadu veel voldoening. "Je hoort verhalen dat wij niet in De Kuip kunnen winnen, maar we hebben laten zien dat wij beter zijn dan ", vertelde de doelpuntenmaker in gesprek met FOX Sports.

"We hebben gewoon een goede wedstrijd gespeeld. Vandaag was de perfecte kans om te laten zien hoe goed wij zijn en dat hebben we ook gedaan, denk ik."