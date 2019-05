Toby Alderweireld verdedigt Ajax na verbazing over muziekkeuze

De sensationele overwinning op Ajax vervult Toby Alderweireld van trots.

De verdediger van merkte in de tweede helft onverzettelijkheid in zijn ploeg, ondanks dat riante uitgangspositie van . Uiteindelijk slaagde Tottenham erin om een 2-0 achterstand om te draaien, waardoor the Spurs op zaterdag 1 juni in de finale van de staat.

"We hebben ons hart uitgestort op het veld. Na de eerste wedstrijd zei iedereen dat Ajax een geweldig team heeft, maar wij hebben laten zien dat we het meer wilden", vertelt Alderweireld na afloop van de wedstrijd aan BT . "Natuurlijk was het mentaal lastig na de 2-0 achterstand, maar we gingen steeds beter voetballen." De journalist van de Engelse zender kreeg de indruk dat de supporters van Ajax naast hun schoenen gingen lopen, maar daar wil Alderweireld niet in mee.



Verslaggever Des Kelly was verbaasd om de uitvoering van 'Three Little Birds' van Bob Marley in de pauze en suggereert dat Tottenham extra motivatie haalde uit het feit dat Ajax 'zelfvoldaan' was. "Ik vind dat je ze heel veel respect moet tonen: de club en de supporters", reageert Alderweireld. "Ze hebben een fantastische filosofie en clubgeschiedenis." Ook in gesprek met Voetbal International spreekt hij lovend over Ajax.



Alderweireld geeft toe weleens aan een terugkeer in Amsterdam te denken. "Ik wil niet te populaire uitspraken doen, maar het zit honderd procent in mijn hoofd. Ik heb hier prachtige tijden beleefd met drie kampioenschappen, maar ook dieptepunten. Maar mijn familie was ook gelukkig hier", aldus de Belg. "Het is een heel dubbel gevoel. Ik ben heel dankbaar voor de ontvangst. Nul negatieve reacties, zoveel respect. Daar ben ik echt ontzettend dankbaar voor."



Verdediger Danny Rose vertelt dat Tottenham inspiratie haalde uit de stunt van tegen in de andere halve finale. "We voelden nog steeds de teleurstelling van de eerste wedstrijd en dat was ook te zien aan ons spel. Maar dan spelen we na rust zó... We hebben Liverpool gisteravond (dinsdagavond, red.) zien spelen. Die wedstrijd bewees nog maar eens dat het pas voorbij is als het voorbij is. Met die instelling speelden we in de tweede helft en op die manier kunnen we iedereen verslaan."