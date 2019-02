Titelverdediger Guardiola ontkent: "Ik heb veel leiders"

Josep Guardiola is er zeker van dat er geen gebrek aan leiderschap is op het veld bij Manchester City, waar de ploeg begint aan een belangrijke reeks.

City leed dinsdag een 2-1 nederlaag op bezoek bij Newcastle United, een vierde nederlaag in de laatste negen competitiewedstrijden, hoewel door een 1-1 gelijkspel van koploper Liverpool thuis tegen Leicester City 24 uur later de schade beperkt bleef.

Zondag nemen the Citizens het thuis op tegen Arsenal en kunnen ze het gat ten opzichte van Liverpool verkleinen tot twee punten, waar de ploeg van Jürgen Klopp maandag nog in actie komt tegen West Ham United. Midweeks wacht een uitwedstrijd tegen Everton voor Manchester, waar volgende week zondag Chelsea het Etihad Stadium bezoekt. De komende acht dagen zullen veel onthullen of City op koers kan blijven om de titel de landstitel te verdedigen, iets wat Manchester United tijdens het seizoen 2008/09 voor het laatst lukte.

De nederlagen tegen Crystal Palace, Leicester City en Newcastle United werden allemaal geleden na een voorsprong, maar Guardiola gelooft niet dat dit te wijzen is aan het feit dat zijn team niet genoeg leiders heeft. "Ik heb veel leiders, mensen die een stap voorwaarts maken als het slecht gaat, maar je moet het steeds opnieuw doen", vertelt de Spanjaard in gesprek met Engelse media.

"Natuurlijk zijn er jongens met grote persoonlijkheden om te praten, te communiceren, maar dat is voor de speler zelf. Ik ga niet zeggen tegen een jongen die verlegen is, die met veel karakter speelt op het veld, maar buiten het veld rustig is en niet veel praat: 'Je moet praten'. Dat komt van binnenuit."

"Ik heb geweldige spelers ontmoet die geen woord spraken en veel spelers praten in de kleedkamer door te zeggen: 'Ik wil dat doen'. En ze gaan het veld op en staan onder druk: 'Ik wil de bal niet, ik wil niet verdedigen'. Ik heb veel van dit soort ontmoet."

"Dus iedereen is zoals iedereen, maar om te zeggen: 'Dat team (City), ze hebben niet de persoonlijkheid om dat te doen', ik denk... we kunnen natuurlijk meer doen - ikzelf als eerste - maar ik denk dat we het hebben."

City werd vorig seizoen kampioen met een puntenaantal van honderd. De Spanjaard bivakkeert momenteel in de positie om te jagen in plaats van de koppositie proberen te behouden. Het is iets wat hij niet gewend is.

"Misschien, ja, een nieuwe uitdaging. Ik geef de voorkeur aan vorig seizoen, maar we wisten dat dat uitzonderlijk was. De tevredenheid zal natuurlijk hetzelfde zijn als we winnen en vooral als we zijn wie we zijn. De spelers weten het, ze weten precies hoe we zijn. We zijn een sterk team."

"Het zou leuk zijn, maar dit soort vragen... Ik weet niet wat ik in twee of drie maanden zal gaan voelen. Het komt dag voor dag, daarom houd ik van de Premier League. Ik hou elke dag van de competitie, omdat het meet wie je bent en wat je moet doen, voor het plezier om zo goed mogelijk te spelen, om wedstrijden te winnen op de manier die we willen spelen."

"Dat is de maatstaf die we als team hebben en ikzelf als manager. De titels zullen daarvan het gevolg zijn. Hoe ga je dat doen, vanuit een achterstand komen? We kunnen alleen gefocust zijn op wat we moeten doen. Wanneer we winnen, analyseren we de slechte dingen en wanneer we verliezen, meer. Als de andere teams het zullen bereiken, schudden we de handen van de kampioenen en zullen we het volgend seizoen proberen."