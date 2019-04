Titelstrijd: Het resterende programma van Ajax en PSV

De Eredivisie nadert haar ontknoping en zes rondes voor het einde staat vast dat PSV en Ajax samen uit gaan maken wie zich kampioen mag noemen.

De koploper uit Eindhoven heeft een punt meer dan de concurrent en heeft bovendien het voordeel dat het zich volledig op de competitie kan storten. is naast de ook nog in de race voor de TOTO en staat in de kwartfinale van de . Dat is een extra uitdaging, maar kan volgens Frenkie de Jong ook zorgen voor een bepaalde 'flow'. Welke hordes moeten beide clubs nog nemen in de jacht op het kampioenschap? Goal zet de speelschema's op een rijtje:

Mark van Bommel en zijn mannen hebben met nog zes wedstrijden te spelen alles in eigen hand. De ploeg kan zich in alle rust voorbereiden op de resterende duels, maar heeft wel als nadeel dat het tot twee duels voor het einde steeds na de concurrent speelt. Ook de slotronde tegen het voor plek drie strijdende is een potentiële valkuil.

Competitie: Datum: Tegenstander: Uit of Thuis: Aanvang: Eredivisie 7 april Uit 16.45 Eredivisie 14 april Thuis 12.15 Eredivisie 21 april Thuis 16.45 Eredivisie 25 april Uit 20.45 Eredivisie 28 april Thuis 14.30 Eredivisie 12 mei AZ Uit 14.30

Ajax

Ajax heeft een uiterst drukke aprilmaand voor de boeg en wil voortborduren op de overwinningen tegen PSV en . De slijtageslagen tegen zullen ongetwijfeld hun sporen nalaten en het in de tweede seizoenshelft goed presterende aast op een stunt, terwijl ook subtoppers Vitesse en nog wachten.