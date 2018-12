Titelhouder Feyenoord treft Fortuna Sittard in kwartfinale KNVB Beker

Feyenoord neemt het in de kwartfinale van de KNVB Beker op tegen Fortuna Sittard De wedstrijd wordt afgewerkt in De Kuip.

​Feyenoord bereikte midweeks de laatste acht van het toernooi nadat het op eigen veld afrekende met FC Utrecht. Fortuna Sittard was met 2-1 te sterk voor Cambuur Leeuwarden. Beide ploegen troffen elkaar op 16 december in de Eredivisie en toen waren de Limburgers met 0-2 te sterk in De Kuip.

​Ajax speelt ook thuis en ontvangt sc Heerenveen. De Amsterdammers bereikten met moeite de laatste kwartfinales nadat het pas na strafschoppen te sterk was voor Roda JC. Heerenveen verzekerde zich van de volgende ronde nadat het met 1-3 te sterk was voor ODIN'59



Volledige loting​:

Ajax - sc Heerenveen

​Feyenoord - Fortuna Sittard

​FC Twente - Willem

​AZ - Vitesse



De wedstrijden worden op 22, 23 en 24 januari gespeeld.