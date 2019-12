Titel lonkt voor Janssen en consorten door wereldgoal in minuut 93

CF Monterrey heeft in de nacht van donderdag op vrijdag goede zaken gedaan in de finale van de play-offs van de Liga MX tegen Club América.

De Mexicaanse werkgever van spits Vincent Janssen won de heenwedstrijd met 2-1 door een schitterende treffer diep in blessuretijd van Rogelio Funes Mori. In de nacht van zondag op maandag wacht de return van de finale.

Janssen was de afgelopen weken geblesseerd, maar was op tijd hersteld om op de bank plaats te nemen en in te vallen bij het eerste duel van de finalestrijd. De Nederlander zag vanaf de zijlijn dat de tegenstander vlak voor rust de voorsprong pakte. Een eigen goal van Charly Rodriguez, die de bal niet kon wegwerken en ongelukkig het leer in eigen doel schoot, betekende de voorsprong van de bezoekers: 0-1.

Lees beneden verder

Het duurde echter niet lang voordat Monterrey langszij kwam. In de blessuretijd van de eerste helft maakte Stefan Medina er 1-1 van door een doorgekopte vrije trap aan te nemen en vervolgens het leer tegen de touwen te werken.

Vlak na de onderbreking kreeg Club América een tegenvaller te verwerken, aangezien Sebastián Córdova met een rode kaart het veld moest verlaten.

In de tweede helft leek het duel af te stevenen op een gelijkspel, maar Funes Mori zorgde alsnog op sensationele wijze voor de winst voor de thuisploeg. Een gekraakt schot van Monterrey werd doorgekopt, waarna de aanvaller de bal knap controleerde en en vervolgens met een schitterende omhaal doelman Guillermo Ochoa wist te verschalken: 2-1.