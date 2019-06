Tite maakt zich zorgen: "De fans willen goals zien"

Brazilië kwam woensdagnacht niet verder dan 0-0 tegen Venezuela en bondscoach Tite begrijpt wel waarom de fans een fluitconcert lieten horen.

De Brazilianen begonnen de Copa América nog met een 3-0 zege op Bolivia, maar Venezuela wist het gastland dus in bedwang te houden. Tijdens het duel en na afloop kregen de spelers gefluit te horen van de tribunes van de Fonte Nova Arena in Salvador. "We moeten de supporters begrijpen, ze willen natuurlijk doelpunten zien", sprak Tite na afloop.



"Als ik op hun plek zou staan, zou ik hetzelfde willen. Dat is begrijpelijk." Brazilië wist weliswaar driemaal het doelnet te vinden, maar de treffers werden afgekeurd wegens een overtreding, buitenspel en een handsbal. Tite: "Ik maak me zorgen, ja. De spelers zijn niet ongevoelig, maar ze moeten wel weten hoe ze met tegenslagen moeten omgaan."



"Ik bleef tijdens de tweede helft vragen om de bal rond te laten gaan en ruimte te creëren. Dat is hoe wij spelen. Het heeft geen zin om het op een andere manier te proberen, dat past niet bij de eigenschappen van de spelers", aldus de coach. "Maar we moeten wel weten hoe we onder druk moeten werken. Dat is één van onze uitdagingen."



Brazilië sluit de groepsfase zaterdagavond af tegen Peru, dat net als de Seleção op vier punten staat. Venezuela heeft twee punten en speelt nog tegen het puntloze Bolivia. De Brazilianen zijn in elk geval dus zeker van de derde plaats, die mogelijk ook recht geeft op een plek in de volgende ronde.