Tite looft belofte van Real: "Vinicius heeft deze oproep echt verdiend"

De bondscoach van Brazilië heeft Vinicius voor het eerst bij de nationale ploeg gehaald voor de vriendschappelijke duels tegen Panama en Tsjechië.

Tite heeft aangegeven dat Vinicius Junior zijn eerste oproep volledig heeft verdiend omdat hij in grootse vorm steekt bij Real Madrid. De voor 45-miljoen euro aangetrokken jongeling is in zijn eerste seizoen al uitgegroeid tot basisspeler bij de Koninklijke en staat inmiddels al op vier treffers en zes assists.

De bondscoach is dolblij met de achttienjarige, meldt hij in een persconferentie. "Ik sta open voor de ontwikkeling van jong talent en moedig hen graag aan als ze klaar zijn om te strijden in uitstekende teams. Ze moeten er technisch en emotioneel klaar voor zijn en dat is bij hem het geval. Hij heeft al zo'n 30 wedstrijden gespeeld en dat is opmerkelijk."

Vooral het niveau wat de jongeling haalt, verbaast Tite. "Onze analyse is zowel kwantitatief en kwalitatief. Dat geeft ons de juiste informatie. Als spelers zoveel potentie hebben en het laten zien, worden ze op geroepen. Hoewel we weinig tijd hebben om te trainen, wil ik hem toch de kans geven om te groeien en te verbeteren. Dit is de bevestiging van zijn talent en de ontwikkeling ervan."

Vinicius liet via Twitter weten trots te zijn, maar heeft ook genoeg zorgen. Real Madrid vloog woensdagavond uit de Copa del Rey en moet zaterdag van Barcelona winnen om in de titelrace te blijven. Woensdag wacht Ajax in de Champions League. Het heenduel in Amsterdam eindigde in 1-2 voor de Madrilenen, die het in de return moeten stellen zonder Sergio Ramos en mogelijk ook zonder Raphäel Varane.