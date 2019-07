Tite: "Je kan Messi nooit helemaal afschrijven"

Tite, de bondscoach van Brazilië, is op z'n hoede voor Lionel Messi, ook al maakt de Argentijn nog niet veel indruk op de Copa América.

Brazilië staat dinsdagnacht in de halve finales van het toernooi tegenover Argentinië. Terwijl het gastland nog geen enkel tegendoelpunt incasseerde, begonnen de Argentijnen de groepsfase met een nederlaag en groeide men daarna in het toernooi. Messi speelde daar echter een bescheiden rol in; de sterspeler van scoorde slechts één keer en hij leverde nog geen assists af.



Ondanks het moeizame spel van Messi waarschuwt Tite zijn spelers voor een ommekeer. "We hebben het niet alleen over de individuele kwaliteiten van Argentinië gehad. Ze zijn als collectief ook sterker geworden", aldus de bondscoach op een persconferentie. "Het collectief maakt individuele spelers ook beter. Je kan Messi nooit helemaal afschrijven. Nee, je kunt zijn acties vertragen, maar je kan hem niet volledig neutraliseren."



Volgens Tite geldt hetzelfde voor spelers als Roberto Firmino, Philippe Coutinho en David Neres. "Zij zullen op een bepaald moment beslissend zijn." De halve finale tussen Brazilië en Argentinië wordt dinsdagnacht gespeeld om 02:30 uur, Nederlandse tijd.



Brazilië won de Copa América voor het laatst in 2007, toen in de finale met 3-0 werd gewonnen van Argentinië. De Albiceleste wachten al sinds 1993 op de eindzege. Daarna verloor de ploeg niet alleen de finale van 2007, maar ook die van 2004 (eveneens tegen de Seleção), 2015 en 2016 (beide tegen Chili).