Tite houdt vertrouwen in Neres en neemt Neymar weer op in selectie

David Neres is door bondscoach Tite opgenomen in de selectie van Brazilië voor de interlandperiode in september.

In de 23-koppige selectie is ook plaats voor Neymar. De aanvaller van Paris Sait-Germain raakte geblesseerd in aanloop naar de Copa América en speelde in het nieuwe seizoen nog niet voor zijn club.

Ook -aanvaller Vinícius Júnior zit bij de Selecão, die het in september opneemt tegen Colombia (7 september) en Peru (11 september).

De oproep van Neres is enigszins opvallend te noemen. Door zijn goede spel in de verdiende hij een plek in de Copa América-selectie. Hij wist zelfs een basisplaats af te dwingen, maar tijdens het toernooi maakte hij een slechte indruk.

Hij verloor zijn plaats aan , die een flink aandeel had in de eindzege van Brazilië. Desondanks houdt Tite het vertrouwen in de Ajacied en zit hij bij de selectie, die als volgt is opgebouwd:

Ederson ( ), Ivan (Ponte Preta), Weverton (Palmeiras); Daniel Alves (São Paulo), Eder Militão (Real Madrid),Fagner (Corinthians), Jorge ( )'Marquinhos ( ), Thiago Silva (PSG), Samir ( ), Alex Sandro ( ); Arthur ( ), Casemiro (Real Madrid), Fabinho ( ), Allan ( ), Lucas Paquetá (Milan), Philippe Coutinho (Barcelona); Neymar (PSG), Richarlison (Everton), David Neres ( ), Bruno Henrique ( ), Roberto Firmino (Liverpool), Vinicius Jr. (Real Madrid).