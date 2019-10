Tite haalt David Neres terug bij nationale ploeg van Brazilië

David Neres is door de Braziliaanse bondscoach Tite opgeroepen voor de nationale ploeg.

De uitnodiging voor de Ajacied is enigszins opvallend, aangezien hij de afgelopen interlandperiode ontbrak en onder trainer Erik ten Hag niet zeker is van een basisplaats bij . De oproep van Neres kan niet los worden gezien van de blessure van Neymar. Laatstgenoemde raakte geblesseerd in de interland tegen Nigeria en staat nog weken aan de kant.

Neres nam afgelopen zomer met Brazilië deel aan de Copa América. Nadat hij vorig seizoen een uitstekende indruk maakte namens Ajax in de veroverde hij zelfs een basisplaats in de nationale ploeg. Door tegenvallende prestaties raakte hij zijn plek in het elftal al snel kwijt en kwam hij niet meer in actie. De afgelopen interlandperiode had Tite geen plek in zijn selectie voor Neres, maar nu Neymar geblesseerd is keert de buitenspeler van Ajax terug in de selectie.

Neres kan zich met de nationale ploeg opmaken voor de oefenwedstrijden in november. Op 15 november neemt Brazilië het op tegen Argentinië en in dat duel krijgt Neres mogelijk te maken met Ajax-ploeggenoot Nicolás Tagliafico. Op 19 november wacht de confrontatie met Zuid-Korea.

Selectie Brazilië:

Keepers: Alisson ( ), Daniel Fuzatto ( ), Ederson ( ).

Verdediging: Danilo ( ), Emerson ( ) Alex Sandro (Juventus), Renan Lodi ( ), Éder Militão ( ), Felipe (Atlético Madrid), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Thiago Silva (Paris Saint-Germain).

Middenveld: Arthur ( ), Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Lucas Paquetá ( ), Douglas Luiz (Aston Villa), Philippe Coutinho ( ).

Voorhoede: David Neres (Ajax), Firmino (Liverpool), Richarlison ( ), Gabriel Jesus (Manchester City), Rodrygo (Real Madrid), Willian ( ).