Tino Anjorin: Chelsea staat voor gevecht om tienertalent aan boord te houden

De 18-jarige maakte zijn Premier Leaguedebuut tegen Everton, maar heeft nog geen profcontract getekend ondanks meerdere gesprekken.

Bij maar weinig clubs is de doorstroming vanuit de jeugd naar het eerste momenteel zo hoog als bij . Of het nu is ingegeven door de transferban of niet, Frank Lampard heeft diverse jeugdspelers de kans gegeven om mee te draaien bij een topclub.

De laatste die zo'n kans kreeg was Billy Gilmour en hij liet zich meteen in positieve zin gelden tegen en . Iedereen kon zien dat hij het in zich heeft om in korte tijd uit te groeien tot een basisspeler bij The Blues.

Gilmour werd echter pas in 2017 weggeplukt bij Rangers, dus heeft hij lang niet zolang in Cobham rondgelopen als de volgende middenvelder die het gaat maken bij het elitekorps van Lampard. Tino Anjorin begon bij de Onder-7 en is inmiddels beland bij de voorportaal van de hoofdmacht.

De 18-jarige middenvelder wordt vanwege zijn fysiek vaak vergeleken met Ruben Loftus-Cheek en is dit seizoen een van de grote sterren in het hoogste jeugdteam, waar hij met 11 goals en 6 assists prachtige cijfers neerzet voor iemand op zijn positie.

Anjorin is afkomstig uit een voetbalgekke Nigeriaanse familie. Hij kreeg de doopnaam Faustino mee en is vernoemd naar voormalig Newcastle- en Colombia-spits Faustino Asprilla. Het is een familietraditie. Zijn jongere broertje is bijvoorbeeld vernoemd naar de Braziliaanse legende Zico.

Zijn vader, Sheriff, geldt naast ouder ook als leidsman in zijn ontwikkeling en hij onthult dat Anjorin altijd krachtig is geweest dankzij zijn bouw. "Toen hij drieënhalf jaar oud was, trainde hij met zesjarigen", aldus Anjorin senior tegenover Goal. "En dan nog dribbelde hij beter en schoot hij harder dan de rest."

"Sindsdien kenden mensen hem nog voordat ze wisten hoe ze zijn naam moesten spellen. Hij is een scorende middenvelder, zoals Frank Lampard dat ook was. Lampard is een van zijn idolen, maar dat waren Lionel Messi en Zinédine Zidane ook."

"Hij is technisch goed onderlegd, schiet heel gericht en heeft een goede pass in huis. Wij hebben altijd geweten dat Chelsea perfect is voor Tino. Het heeft hem echt geholpen. De trainingen waren altijd zwaarder dan de wedstrijden. Hij is heel competitief en wil gewoon altijd beter zijn dan de tegenstander."

Door de jaren heen heeft Anjorin al heel wat prijzen gewonnen bij Chelsea. In 2018 won hij de quadruple en in september 2019 volgde de beloning met zijn eerste wedstrijd in de hoofdmacht. Dat was in de tegen Grimsby Town. Afgelopen zondag ging volgde met een late invalbeurt ook zijn debuut in de Premier League, tegen Everton.

Hoewel hij werd overschaduwd door Gilmour, bleek toch duidelijk dat ook Anjorin moeiteloos aan kan sluiten bij het hogere niveau. Het enige minpunt is dat hij - net als Loftus-Cheek - geregeld te kampen heeft (gehad) met blessures.

Ook is er nog veel winst te boeken met zijn intrinsieke snelheid en loopacties. Als hij dat aan zijn arsenaal toe weet te voegen, is hij een topspeler. Of hij zich dan bij Chelsea kan etaleren of elders, is echter nog niet duidelijk.

The Blues zijn druk bezig om jonge talenten langer vast te leggen. Zo tekenden Callum Hudson-Odoi, Mason Mount en Fikayo Tomori onlangs al langlopende deals om op Stamford Bridge te blijven. Anjorin heeft echter nog geen akkoord weten te bereiken met de clubleiding.

Over drie maanden gaat hij het laatste loopjaar van zijn huidige verbintenis in en de gesprekken zijn al geruime tijd gaande, want de club ziet voldoende toekomst in hem. Toch baart het zorgen dat het zo lang moet duren voor hij zijn handtekening zet.

Bij zijn beslissing zal ongetwijfeld meespelen dat Chelsea nadrukkelijk in de markt is voor Birmingham City-ster Jude Bellingham. De Londenaren hopen hem ondanks forse concurrentie te strikken en lopen daardoor het risico om na Tariq Lamptey weer een grote belofte uit de eigen jeugd te verliezen.

Chelsea zal aan Anjorin moeten tonen dat Stamford Bridge nog altijd de juiste plaats voor hem is en meer kansen in de hoofdmacht kunnen de Engels jeugdinternational over de streep trekken.

Indien hun missie om te verlengen niet slaagt, staan er voldoende geïnteresseerde clubs klaar. Voor een van de grotere homegrown talenten in de Premier League is overal plaats.