Timo Letschert verlaat Sassuolo definitief om Nederlands duo te vormen

Timo Letschert vervolgt zijn loopbaan bij Hamburger SV.

Die Rothosen en maken woensdagmiddag via hun officiële kanalen melding van de transfer van de verdediger, die zich voor een seizoen aan de club uit de 2. verbonden heeft. Letschert speelde vorig seizoen nog op huurbasis bij zijn oude club .

Letschert kan aankomend seizoen een Nederlands centraal verdedigingsduo vormen, aangezien HSV met Rick van Drongelen al een landgenoot in de gelederen heeft.

Voor de 26-jarige stopper komt er met zijn overgang een einde aan drie jaar Sassuolo, waarvan hij het laatste seizoen dus in de Domstad speelde. Letschert begon nog veelbelovend in Italië, maar knie- en schouderblessures gooiden roet in het eten.

De verdediger kwam uiteindelijk tot negentien wedstrijden in dienst van i Neroverdi en hoopt nu in Hamburg een volgende stap te kunnen zetten.

"De gesprekken verliepen heel goed en ik heb het gevoel dat ik de goede keuze heb gemaakt. Ik kijk uit naar onze opdracht op het tweede niveau", aldus Letschert.

"Ik heb al met Van Drongelen gesproken over de club en over de fans. Hij was enorm opgetogen en vertelde me alleen maar goede dingen, dus dat zorgde voor extra motivatie bij mij."

Technisch directeur Jonas Boldt heeft eveneens hoge verwachtingen van de aanwinst: "We hebben met Timo een ervaren speler binnengehaald die ook nog eens fit en sterk is en altijd wil winnen. Dat soort dingen hebben we nodig op verdedigend gebied", laat hij optekenen.