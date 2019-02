Timo Letschert sneert naar Hélène Hendriks: "Ja, jullie van FOX"

FC Utrecht won zondag met minimaal verschil van De Graafschap (0-1).

Vijf minuten voor het fluitsignaal trok Timo Letschert in het strafschopgebied aan het shirt van Fabian Serrarens, maar arbiter Kevin Blom wuifde het weg. Letschert vindt dat Serrarens juist een overtreding op hem beging en was na afloop niet blij dat het moment werd uitgelicht door FOX Sports .

"Hij geeft een elleboog in mijn gezicht, verliest de bal en gaat dan liggen. We moeten niet gaan overdrijven", reageerde de mandekker van Utrecht. Letschert wilde dat een moment met Azor Matusiwa en Jean-Christophe Bahebeck ook werd belicht; de huurling van Ajax vergreep zich aan de spits, maar werd niet bestraft. Eerder leidde een duel tussen beide spelers wel tot een strafschop voor de bezoekers, die werd benut door Simon Gustafson.



"Ik vind het grappig dat ik hier nu weer moet staan, want onze spits moet ook gewoon een penalty krijgen. Het is gewoon geinig, weet je. Het kan me ook geen reet schelen. Jullie willen iets creëren en dat vind ik grappig, ik moet erom lachen", aldus Letschert, doelend op Hélène Hendriks en de analisten in de studio. "Ja, jullie van FOX. Vorige week een momentje (met Luuk de Jong, red.), nu weer dit."



"Mag ik dat grappig vinden? Ik vind het allemaal leuk en aardig, maar met de VAR gaan jullie dingen zoeken en een hype creëren. Beetje jammer", concludeert Letschert, die met Utrecht de eerste overwinning van 2019 boekte. De ploeg van Dick Advocaat staat op de zesde plek in de Eredivisie. Overigens zei Advocaat bij FOX Sports dat hij het geen penalty vond voor Serrarens. "De scheidsrechter floot een hele goede wedstrijd", knipoogde hij.



Collega Henk de Jong 'snapt niet' waarom Blom de beelden zelf niet aan de zijlijn bekeek. "Dit zijn bepalende momenten. FC Utrecht speelde heel verdedigend, waardoor we nauwelijks kansen konden creëren. Maar mijn fantastische collega van FC Utrecht heeft de afgelopen weken de mond vol gehad over de VAR. Hij is voor zijn kritiek nu beloond", foetert De Jong. "Vasthouden mag volgens mij nog steeds niet."