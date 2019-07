Timo Baumgartl - Topaanwinst voor PSV of dure gok van €10 miljoen?

PSV maakte donderdagmiddag wereldkundig dat Timo Baumgartl is overgenomen van VfB Stuttgart. Goal zocht uit wat de Eindhovense fans mogen verwachten.

De nieuwste aanwinst van is een centrumverdediger, 1.90 meter lang, speelde 86 duels in de Duitse , is twintigvoudig jeugdinternational van Duitsland en werd gekocht voor naar verluidt tien miljoen euro.

Met die kale cijfers klinkt de 23-jarige Baumgartl als een absolute topaanwinst voor PSV, maar had hij ook bij een Duitse (sub)topper allerminst misstaan. Waarom kwam hij dan toch in Eindhoven terecht en niet bij pak hem beet , dat al zeker is van de ?

"Normaal gesproken haal je als Nederlandse club geen geronommeerde jeugdinternationals van Duitsland weg bij een club uit de Bundesliga", beaamt John de Jong als technisch directeur van PSV. "Na de degradatie van Stuttgart hebben we hem ons plan voorgelegd en dat bleek te bevallen."

Ook haalt hij de positieve invloed aan die trainer Mark van Bommel en de deze zomer bij PSV vertrokken Duitser Daniel Schwaab op de jeugdinternational hebben gehad. "Hij heeft met hen gesproken en Eindhoven bezocht. Toen was hij overtuigd", luidt de uitleg van de transfergoeroe van PSV.

Tobias Lorenz, werkzaam bij Goal Duitsland, houdt er een iets andere lezing op na. “Zijn ontwikkeling stagneerde afgelopen seizoen een beetje in Stuttgart”, haalt hij aan. “Hij speelde afgelopen seizoen, mede door een serieuze hersenschudding, slechts achttien competitiewedstrijden."

Baumgartl had het volgens de Bundesliga-volger lastig onder Stuttgart-trainer Tim Walter, die vaak voor Marcin Kaminski en Marc-Oliver Kempf koos. "Zijn gebrek aan groei is volgens mij ook waarom de Duitse subtop hem niet heeft gekocht, vooral niet voor de hoge transfersom die PSV nu betaalt."

Lorenz geeft aan dat de Stuttgart-fans ook verbaasd zijn over het relatief hoge bedrag (PSV betaalde in het verleden enkel meer voor Mateja Kezman en recentelijk voor Bruma). "Zij vinden het veel geld voor een speler die nog al eens de focus verliest tijdens de wedstrijden."

Baumgartl debuteerde in 2014 bij Stuttgart, waar toenmalig trainer Huub Stevens de zelfopgeleide speler het vertrouwen gaf. De Nederlandse oefenmeester is zijn pupil altijd blijven volgen en ziet in hem een waardevolle versterking voor PSV, al herkent hij ook de punten die Lorenz aanstipt.

"Timo is een fysiek sterke verdediger, die natuurlijk nog niet de ervaring van Daniel heeft", doelt Stevens in gesprek met het Eindhovens Dagblad op Daniel Schwaab, die bij Stuttgart vier jaar samenspeelde met Baumgartl en daarna naar PSV verkaste.

"Toch heeft hij [Baumgartl, red.] na een seizoen of vijf op het hoogste niveau al behoorlijk wat bagage. Timo heeft nu de mogelijkheden om verder naar het niveau van Daniel toe te groeien en de kans om dat te overstijgen. Ik denk dat hij iets sneller en wendbaarder is dan Daniel, die positioneel sterk is en uitstekend zijn sterke en zwakke punten kent.”

Baumgartl’s is volgens Lorenz een sterke passer en hij positioneert zich net als zijn voorganger bij PSV goed. “Hij heeft als centrumverdediger een opvallend vermogen om het spel naar voren te verplaatsen en kan goed koppen. Ook kan hij indien nodig als rechtsback uit de voeten.”

Van Bommel ziet hem vooral als centrumverdediger voor beide posities, wat hem extra opties geeft. Dat is nodig ook, want de defensie was tot nu toe niet goed genoeg om Europees potten te breken, zoals deze week ook weer bleek tegen Basel.

Tegen de Zwitsers werden in de tweede voorronde van de Champions League twee simpele tegengoals weggegeven, waar PSV dankzij twee late goals toch met een 3-2 voorsprong mag afreizen voor de terugwedstrijd. Voor dat duel is Baumgartl nog niet speelgerechtigd, dus zal hij in de debuteren.

Toch blijft het voorlopig de vraag of de twintigvoudig jeugdinternational van Duitsland het defensieve probleem in zijn eentje op kan lossen. Hij overtuigde de scouts van PSV, maar wist bij de fans van Stuttgart nooit alle twijfels van zich af te spelen en ook Lorenz is voorzichtig met zijn voorspelling.

“Hij heeft natuurlijk potentieel laten zien bij Stuttgart, maar was te vaak onzeker in zijn spel. Hij is nog niet consistent genoeg en dat is een verbeterpunt, al kun je aanvoeren dat hij elf coaches had in 4,5 jaar tijd. Misschien is dat ook gewoon te veel voor een jonge speler zoals hij.”

Met die achtergrond is de stabiliteit rondom De Herdgang misschien wel precies wat de 23-jarige verdediger nu nodig heeft. Op het EK Onder-21 liet hij deze zomer als basisspeler van de verliezend finalist zien met druk om te kunnen gaan, dus is het tijd om zijn aanzienlijke prijskaartje bij PSV waar te maken.