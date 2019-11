Tim Krul: "Alsof vanaf dat moment ineens alles anders werd"

Oranje Onder-17 speelt donderdagavond op het WK in Brazilië de halve finale tegen Mexico.

Tim Krul volgt de verrichtingen van de jongelingen op de voet en denkt regelmatig terug aan zijn eigen jeugd-WK in 2005. Destijds streed Oranje eveneens tegen de leeftijdsgenoten van Mexico. De doelman erkent dat hij zijn ogen uitkeek bij het toernooi in Peru.

"Ik was de jeugdwedstrijdjes met ADO gewend", begint Krul tegenover het Algemeen Dagblad . "Op een bijveld naast het Zuiderpark, mannetje of vijftig publiek, hooguit. Maar daar in Peru waren het er ineens bijna 40.000 bij de wedstrijd om de derde en vierde plaats. Ik weet nog dat ik om me heen keek die middag en dacht: dít wil ik vaker meemaken!"

De ploeg van bondscoach Peter van der Veen kende een zeer moeizame start van het toernooi in Brazilië en wist zich ternauwernood te plaatsen voor de achtste finale, waarin Nigera met 1-3 werd verslagen.

In de kwartfinale bleek Paraguay niet opgewassen tegen Oranje (4-1), waardoor nu om half negen Nederlandse tijd de confrontatie met Mexico wacht.

Krul vertelt dat zijn ervaring als jeugdinternational in de wedstrijd tegen Mexico hem altijd zal bijblijven. "Een vol stadion. Het geluid. De druk. Het was net alsof vanaf dat moment ineens alles anders werd. Gevoelsmatig begon alles dáár, in Peru", aldus de 31-jarige sluitpost, die later acht wedstrijden voor het grote Oranje zou spelen.