Tim Breukers: "Dick Advocaat mag na deze wedstrijd niets meer zeggen"

De VAR draaide zaterdagavond overuren bij het Eredivisie-duel tussen Heracles Almelo en FC Utrecht (1-5).

Scheidsrechter Christiaan Bax werd twee keer teruggefloten door de VAR, eerst bij de rode kaart voor Jesper Drost waar hij liet doorspelen en later voor een tweede strafschop voor FC Utrecht. "Ik heb het nog niet gezien. Maar de VAR ziet het altijd goed, toch?", zei Dick Advocaat gevat in gesprek met FOX Sports .

Advocaat is een van de grootste criticasters van de VAR, maar kon zaterdag niet anders dan positief zijn. "Het is voor mij heel moeilijk te beoordelen, omdat ik er heel ver vanaf sta. Maar hij gaat kijken, dan zal-ie het toch wel goed gezien hebben? Bij die eerdere momenten heb ik het ook pas achteraf gezien. Maar als er in jouw voordeel wordt gefloten praat je altijd wat positiever, toch?", benadrukte de oefenmeester.



"Er zullen duidelijkere richtlijnen gegeven moeten worden", stelde Advocaat echter. "Als ik eens een wedstrijdje fluit, is niemand het met mij eens. Ik weet dus hoe moeilijk het is. Als dan nog eens iedereen in je oor loopt te toeteren, van je moet zus of je moet zo doen... dat is niet in het voordeel van de scheidsrechter. Daar is het gewoon te moeilijk voor."



Tim Breukers vond dat de VAR na rust te vaak werd ingeschakeld. "Als speler is het natuurlijk verwarrend waarom en wanneer hij naar de kant gaat. De momenten waarin hij ingreep waren naar mijns inziens discutabel", gaf de captain van Heracles in gesprek met RTV Oost te kennen. "Dick Advocaat zit altijd te zeuren over de VAR, maar die mag na deze wedstrijd niets meer zeggen."



Bax liet weten opgelucht te zijn over de beslissingen. "Nu rij ik naar huis en zijn twee beslissingen gecorrigeerd door de VAR en uiteindelijk de beslissingen genomen door mij. Dat is voor mij niet leuk, maar mijn belang weegt niet mee. Uiteindelijk is het voor mij niet leuk dat ik twee keer naar het scherm moet, maar ik ga wel naar huis met allemaal juiste beslissingen."