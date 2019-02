'Tikkende tijdbom' in Arnhem: "Ik heb geen greintje plezier gehad"

Vitesse is een tikkende tijdbom, schrijft De Gelderlander maandagochtend in een snoeiharde analyse.

Volgens de krant wordt de onvrede over de resultaten en de speelwijze steeds groter in Arnhem en dat valt ook af te lezen uit de woorden van Bryan Linssen. De aanvaller heeft geen goed woord over van het spel van Vitesse in de afgelopen weken.

Zaterdagavond remiseerde de ploeg van Leonid Slutsky met 2-2 tegen sc Heerenveen, na een veelbesproken moment in de blessuretijd waarin een doelpunt van Vitesse werd geannuleerd en de bezoekers in plaats daarvan een strafschop kregen en benutten. Dat Linssen zelf tot scoren kwam in de wedstrijd, was slechts een schrale troost. "De treffer is mooi, maar de rest was een drama", oordeelt hij.



"Ons voetbal is zwaar onder de maat. Mijn voetbal is zwaar onder de maat. Ik heb geen greintje plezier gehad tegen Heerenveen", vervolgt de clubtopscorer van Vitesse, dit seizoen goed voor acht doelpunten. "Dat we niet goed voetballen, begint een structureel probleem te worden. Dat baart ons allemaal grote zorgen."



Vitesse kreeg net als vorige week tegen Fortuna Sittard (2-1) in de blessuretijd het deksel op de neus. De tegenslagen stapelen zich op voor de huidige nummer vijf van de Eredivisie. "We morsen zoveel punten. Ik had me veel meer van dit seizoen voorgesteld. We voetballen al een hele tijd verschrikkelijk. Excelsior, NAC Breda, De Graafschap, FC Emmen, Fortuna; allemaal slecht. Ik ben ontzettend teleurgesteld."