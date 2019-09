Tijd voor João Félix om het na bij Atlético Madrid ook bij Portugal te laten zien

De tiener schitterde snel voor zijn nieuwe club en zal nu proberen hetzelfde te doen voor zijn land.

Met de last van een recordtransfer van de club om zijn nek, heeft João Félix geen problemen gekend om dit waar te maken sinds hij in de zomer zijn spraakmakende overstap van naar maakte.

De negentienjarige heeft al gescoord en een assist gegeven in LaLiga en speelde een cruciale rol in het begeleiden van Diego Simeone's ploeg naar de top van de ranglijst voorafgaand aan de internationale break.

Nadat Atlético afgelopen weekend tegen vroeg tegen een 2-0 achterstand aankeek, gaf Félix zijn ploeg nieuwe hoop. Hij scoorde hun eerste doelpunt in de 27e minuut, op aangeven van Diego Costa.

Een winnende treffer van Thomas Partey in de slotminuut hielp dat de ploeg van Simeone aan de drie punten en zorgde ervoor dat zij de enige club in Spanje is die alle tot dusver drie de wedstrijden gewonnen heeft.

"Ik wist dat hij veel talent had, veel potentieel", zei doelman Jan Oblak na de wedstrijd over Félix.

"De club heeft veel moeite gedaan om hem hier naar toe te halen en we zijn het er allemaal over eens dat ze een speler met veel kwaliteit hebben gehaald en dat hij zeker een van de beste kan worden."

"Op dit moment speelt hij erg goed en hopelijk gaat hij zo verder, ons plezier geven."

Omdat en vroeg in het seizoen al de nodige punten hebben laten liggen, heeft Atlético een voorsprong gepakt en met Félix in hun selectie moeten ze worden beschouwd als echte titelkandidaat, zelfs als Simeone daar niet mee te koop loopt.

"Iedereen is erg opgewonden, maar we moeten stil blijven en werken", zei Simeone nadat hij ploeg van Eibar had gewonnen.

Nadat hij geen moeite heeft gehad om zijn stempel te drukken op het spel van zijn nieuwe club, is het nu tijd voor Félix om Portugal te inspireren. Zijn land heeft dat nodig in de kwalificatie voor Euro 2020.

De winnaar van het EK 2016 won in juni de door het in de finale met 1-0 te kloppen, maar de ploeg van bondscoach Fernando kende een moeizame start van de EK-kwalificatie.

Portugal heeft twee wedstrijden gespeeld tegen Oekraïne en Servië, waarin hun aanvalslinie niet zo effectief was als zou moeten.

Hoewel Cristiano Ronaldo nog niet over zijn hoogtepunt heen lijkt te zijn, moet Santos een andere aanvallende X-factor vinden en Félix doemt op als een ideale kandidaat.

De negentienjarige maakte in juni tegen Zwitserland zijn debuut. Portugal zegevierde met 3-1, maar de schaduwspits kon niet echt indruk maken.

"Hij kon nooit echt voet aan de grond krijgen in de wedstrijd", vertelde Alan Smith aan Sky Sports . "Het meeste gebeurde om hem heen, maar hij zal daarvan leren."

Vol vertrouwen na zijn goede start in Madrid, is het echter tijd dat Félix nog een kans krijgt om te schitteren voor zijn land. De wedstrijden tegen Servië en Luxemburg wachten.

Servië, dat zaterdag in Belgrado tegen Portugal speelt, incaseerde vijf doelpunten tegen Oekraïne toen ze in juni tegenover elkaar stonden. Hun wankele verdediging kan dus een ideale test voor Félix zijn.

Bij zijn internationale debuut tegen de Zwitsers, vormde de tiener een aanval met Ronaldo. Die samenwerking kan zowel op de korte als op de lange termijn zijn vruchten afwerpen.

Net als Batman en Robin zou het duo de komende jaren een iconische combinatie kunnen vormen, waarbij Félix in een ideale positie achterblijft om de rol van de -ster over te nemen.

Ronaldo, nu 34, werd vorige week voor de tiende keer gekroond tot Portugees voetballer van het jaar en zijn jonge landgenoot heeft zijn bewondering voor hem nooit onder stoelen of banken geschoven.

"Cristiano Ronaldo heeft vijf Ballon d'Or's gewonnen en dit is de droom van elke speler", vertelde Félix in juli aan ESPN . "Natuurlijk zou ik graag willen zijn zoals Cristiano."

Lees beneden verder

Ondanks dat hij tot nu toe slechts één wedstrijd samenspeelde, lijkt Ronaldo er niet aan te twijfelen dat Félix ooit in zijn voetsporen kan treden.

"Kan hij mijn successen in Spanje herhalen? Ik geloof daar enorm in, want hij is een uitstekende speler moet veel potentieel die kan groeien", zei Ronaldo in een interview met TVI.

Hoewel Félix goed is begonnen in LaLiga, zal de tiener nu hetzelfde willen doen voor Portugal, dat de goede vorm in de EK-kwalificatie probeert te vinden.