Tijd voor een nieuwe transfer? Giroud bij Chelsea in dezelfde situatie als bij Arsenal

De spits van The Blues vecht voor zijn toekomst in West-Londen en dat zal gevolgen hebben voor zijn interlandcarrière.

Olivier Giroud heeft het al eerder meegemaakt.

De Fransman verliet om zijn status als eerste centrumspits bij Les Bleus te beschermen. Hij zou hetzelfde kunnen doen bij .

Gefrustreerd door het gebrek aan speeltijd in het Emirates Stadium, en daardoor bezorgd over zijn kansen op het WK in Rusland, besloot Giroud in januari 2018 de overstap te maken naar Stamford Bridge.

Zijn wintertransfer had nauwelijks beter kunnen uitpakken.

Terwijl Arsenal in 2017/18 geen prijs pakte, won Giroud met zijn nieuwe club de en werd hij vervolgens wereldkampioen met Frankrijk.

De lange aanvaller scoorde in Rusland niet, maar hij speelde wel een belangrijke rol. Giroud kreeg complimenten voor de manier waarop hij een aanspeelpunt was en voor de kansen die hij creëerde voor Antoine Griezmann en Kylian Mbappé.

Nog steeds levert de 33-jarige routinier zijn bijdrage voor de nationale ploeg. In de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije (1-1) opende hij vorige week de score. Giroud begon in het Stade de France echter op de bank, wat onderstreept dat hij vol aan de bak moet om zijn plek te behouden.

Op zijn leeftijd wordt dat geen makkelijke strijd om te winnen. De Chelsea-spits heeft duidelijk speeltijd nodig, zoals bondscoach Didier Deschamps al benadrukte.

"Olivier heeft het heel lastig in deze situatie bij Chelsea. Voor januari zal er niets veranderen", zei Deschamps in Parijs tegen verslaggevers. "Na januari is het echter aan hem. Ik hoop dat hij meer speelminuten krijgen."

"Maar we mogen zijn doelpunten en goede spel niet vergeten. Hij scoort en laat anderen beter spelen. Hij weet dat hij onder druk staat, maar hij reageert daar altijd goed op."

Giroud onderschatte de situatie zeker niet toen hij tijdens de interlandperiode vragen erover kreeg.

"Ik heb nog een paar mooie jaren voor me liggen", stelde de aanvaller. "Ik heb nog steeds de benen, een gezonde levensstijl en fysiek voel ik me goed."

"Ik wil plezier hebben en meer wedstrijden spelen. Chelsea is mijn prioriteit, maar als ik uiteindelijk gedwongen word om een keuze te maken, zal ik dat doen. Net als toen ik Arsenal verliet."

Zijn bereidheid om te vertrekken is begrijpelijk. Op dit moment heeft hij dit seizoen meer minuten gemaakt bij Frankrijk (258) dan bij Chelsea (191) en de laatste keer dat Frank Lampard hem een basisplek gaf, was op 18 augustus tegen .

Giroud werd al gelinkt aan een reünie met Antonio Conte bij . Volgens sommige media in Italië is de band tussen de Fransman en Lampard zelfs 'gebroken' en 'onherstelbaar'.

Lampard is van mening dat alleen Tammy Abraham het verdient om de voorhoede van de Londenaren te leiden.

Het 21-jarige talent is met negen goals in alle competities niet alleen in topvorm, hij heeft ook nog de energie die nodig is om de hoge pressie uit te voeren die Lampard van zijn spitsen wil zien.

Lampard begrijpt echter wel waarom Giroud een wintertransfer overweegt.

"Ik heb een goed gesprek met Oli gehad", zei de clubicoon afgelopen weekend na het duel met (1-0 winst). "Ik heb altijd respect voor al mijn spelers, vooral die van zijn leeftijd."

"Ik houd ervan dat hij zo professioneel is. Hij was heel duidelijk tegen me en hij was ook heel duidelijk met zijn uitspraken toen hij weg was met de nationale ploeg."

"Hij zou niet gelukkig moeten zijn en accepteren dat hij niet speelt. Goede spelers doen dat niet. Zoals ik ook tegen Oli heb gezegd, gaat hij zijn kansen nog wel krijgen."

"Op dit moment heeft hij nog weinig minuten gekregen, omdat Tammy zo goed speelt. Dus dat is iets dat ik graag met hem zal bespreken in januari. Al is januari nog vrij ver weg."

Het probleem is echter dat Giroud mogelijk niet alleen Abraham voor zich moet dulden, maar ook Michy Batshuayi.

Giroud scoorde dit seizoen pas één keer voor The Blues, tegen in het duel om de Europese Super Cup. Batshuayi maakte er drie, terwijl hij minder minuten kreeg (135).

Dat ziet er niet best uit voor een speler die waarschijnlijk met Alexandre Lacazette, Wissam Ben Yedder en wellicht zelfs Anthony Martial moet concurreren om de Franse voorhoede op het EK te leiden.

Voor een gebrek aan aanbiedingen hoeft Giroud in elk geval niet te vrezen. Hij is tenslotte een sterke spits die vorig seizoen elf keer scoorde in de gewonnen -campagne van Chelsea. De topschutter is nog steeds zeer effectief en zijn contract loopt komende zomer af.

Lees beneden verder

Giroud zal blijven vechten voor zijn plek op Stamford Bridge en hij staat erom bekend dat hij de behoeften van het team boven die van zichzelf stelt.

Toch zal hij er ook alles aan doen om zijn plaats in de nationale ploeg te behouden, zelfs als dat betekent dat hij in januari moet vertrekken.

Olivier Giroud is een onbaatzuchtige nummer 9. Het kwam een beetje als een verrassing toen hij in januari 2018 aandrong op een transfer. Maar dat zal niet het geval zijn als de geschiedenis zich herhaalt in januari 2020.