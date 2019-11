Tijd dringt voor Emery na nieuwe wanvertoning van Arsenal

De Londenaren kwamen dichter bij overwintering in de Europa League met een gelijkspel in Portugal, maar het spel was opnieuw verschrikkelijk.

Een nieuwe wedstrijd, een nieuwe formatie en wéér een optreden van dat niet om aan te zien was.

The Gunners mogen dan weer een stap dichterbij een plek in de volgende -ronde zijn gekomen dankzij de 1-1 bij Vitória SC, maar het slechte voetbal zal alleen maar bijdragen aan het groeiende verlangen van de fans om een trainerswissel te zien.

Arsenal heeft maar één van de laatste zes wedstrijden in alle competities gewonnen. De ploeg lijkt zonder duidelijke ideeën te voetballen.

Het elftal van Emery viel ook in Guimarães weer enorm tegen, net als afgelopen weekend tegen .

De Spaanse manager wijzigde tegen Vitória zijn systeem, want voor de eerste keer dit seizoen stond er een driemansdefensie aan de aftrap. Die aanpassing veranderde echter niets aan het patroon van slappe vertoningen die Arsenal de laatste weken laat zien.

Opnieuw werden The Gunners overlopen. De huidige nummer vijf van de Primeira Liga noteerde vijftien doelpogingen in 90 saaie minuten, terwijl de Londense bezoekers niet verder kwamen dan zeven.

De beste kansen die Arsenal woensdagmiddag creëerde waren nota bene voor centrumverdedigers. Rob Holding en Shkodran Mustafi hadden voor rust op doel moeten mikken, maar hun kopballen gingen allebei over. Met nog tien minuten op de klok wist laatstgenoemde toch te scoren.

Aan de andere kant moest Emiliano Martínez al vroeg twee keer in actie komen en de thuisploeg raakte het aluminium met een afstandsschot van Pedro Rodrigues. In blessuretijd werd het 1-1 via Bruno Duarte, wiens acrobatische volley het eerste Europese punt voor Vitória opleverde.

Het gelijkspel heeft Arsenal met nog twee pouleduels te gaan op de rand van de tweede ronde gebracht, maar door het ongeïnspireerde spel is het onmogelijk om niet te denken dat de dagen van Emery zijn geteld.

Mocht de lastige uitwedstrijd tegen nummer drie zaterdag verloren gaan, dan kan de achterstand op de -plaatsen oplopen tot negen punten. 'Head of football' Raul Sanllehi zal dan tijdens de interlandperiode een grote beslissing moeten nemen.

Sanllehi was in Portugal aanwezig om de wedstrijd tegen Vitória te zien en de Spanjaard - die tien jaar bij werkte, in misschien wel de beste periode uit de Catalaanse clubhistorie - zal niet onder de indruk zijn geweest van wat hij zag.

Zoals zo vaak dit seizoen was Arsenal een puinhoop. Vooral in de eerste helft, toen de Londenaren werden overklast en het qua doelpogingen 10-1 stond.

De spelers lijken verward en ze hebben totaal geen zelfvertrouwen. Nicolas Pépé, in zijn eerste paar optredens nog zo veelbelovend, is slechts een schim van de speler die hij vorig seizoen in was.

Pépé gaf met een afgemeten vrije trap nog wel de assist bij de treffer van Mustafi, maar los daarvan speelde de 24-jarige topaankoop (80 miljoen euro) opnieuw een teleurstellende wedstrijd.

Maar dat is eigenlijk geen verrassing, aangezien hij en zijn teamgenoten worden gecoacht door een trainer die het spoor bijster is.

In aanvallend opzicht is Arsenal krachteloos. Reken de krankzinnige 5-5 tegen in de League Cup even niet mee en de Noord-Londenaren hebben maar acht keer gescoord in de afgelopen zeven duels. Slechts twee van die treffers waren veldgoals.

Achterin gaat het al niet veel beter. Voor de vierde keer op rij kon Arsenal geen voorsprong over de streep trekken en men mocht zelfs van geluk spreken dat Vitória niet de overwinning pakte. In de slotseconden werkte Mustafi een voorzet namelijk bijna in eigen doel.

Lees beneden verder

Als die bal erin was gegaan, dan had Emery niets te klagen gehad over de uitslag. Sommige van zijn spelers presteren ondermaats, maar hij is de eindverantwoordelijke en op dit moment lijkt de Spanjaard net zo verloren als zijn selectie.

Emery zal komend weekend ongetwijfeld zijn formatie wéér veranderen, om het nog ingewikkelder te maken.

En als hij in het King Power Stadium geen goed resultaat behaalt, is zijn tijd bij de gevallen Engelse topclub mogelijk al binnen anderhalf jaar voorbij.