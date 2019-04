Tientallen bewapende Italiaanse fans aangehouden in Amsterdam

De politie heeft woensdagmiddag in de aanloop naar het -treffen tussen en een groep van tientallen Italiaanse voetbalsupporters aangehouden in Amsterdam, zo weet AT5 te melden. De fans in kwestie werden door de politie opgewacht ter hoogte van het metrostation Waterlooplein en waren in het bezit van een flinke hoeveelheid wapens. Hierbij ging het onder meer om uitschuifbare wapenstokken, vlaggenstokken, een hamer en andere slagvoorwerpen.

De groep werd voor het eerst gezien bij de Johan Cruijff ArenA, waarna de supporters zich met de metro richting het centrum van Amsterdam begaven. Eenmaal aan boord werd door agenten vastgesteld dat de groep in het bezit was van illegaal materiaal en Italiaanse agenten, die zich vanwege het duel in Amsterdam ophouden, herkenden leden van de groep als bekenden uit de Italiaanse voetbalwereld.



De supporters zijn na hun arrestatie met bussen overgebracht naar een cellencomplex. Op dit moment is de politie bezig met een onderzoek om vast te stellen wie waar precies van wordt verdacht en wat de vervolgstappen zullen zijn. Ajax en Juventus treffen elkaar woensdagavond om 21.00 uur in de thuishaven van de Amsterdammers, maar het lijkt aannemelijk dat in ieder geval een deel van de arrestanten deze wedstrijd niet bij zal kunnen wonen.