Tienersensatie Haaland evenaart Rooney met hattrick bij CL-debuut

De 19-jarige aanvaller van Red Bull Salzburg was dinsdagavond niet te stoppen tijdens zijn debuut in de Champions League.

De Noorse Erling Braut Haaland evenaarde Wayne Rooney met een spectaculaire hattrick in de eerste helft van een CL-wedstrijd. Bij rust had hij al drie treffers op zijn naam staan, waar de Oostenrijkse kampioen al met 5-1 leidde tegen de Belgische nummer 1 Genk.

In de tweede minuut van de wedstrijd bracht Haaland zijn ploeg aan de leiding en na een goed half uur was het wederom raak na goed voorbereidend werk van Hwang Hee-chang, die twee minuten later zelf de derde Oostenrijkse goal aantekende.

Kort voor rust completeerde Haaland zijn hattrick, terwijl Dominik Sazoboszlai in de blessuretijd ook nog eens voor de vijfde treffer voor Salzburg zorgde. Jhon Lucumi zette zijn naam vijf minuten eerder op het scorebord namens het arme Genk.

Met zijn hattrick is Haaland de eerste tiener die meer dan eenmaal wist te scoren tijdens zijn CL-debuut sinds Wayne Rooney in september 2004 een hattrick maakte voor , dat met 6-2 won van . Dat is nu ook de eindstand bij Salzburg tegen Genk, waar Haaland 72 minuten werd gewisseld.

19y 58d - Erling Haaland, aged 19 years and 58 days, is the third youngest player to score a hat-trick, behind Raúl (18y 113d in 1995) and Wayne Rooney (18y 340d in 2004). Welcome. pic.twitter.com/24DNlzXdza — OptaJoe (@OptaJoe) September 17, 2019

Haaland is met zijn 19 jaar en 58 dagen de twee-na-jongste speler die een drieklapper maakte in de Champions League. Rooney bleef hem voor aangezien hij 18 jaar en 340 dagen was en Raúl is nog altijd recordhouder. HIj trof driemaal doel voor toen hij 18 jaar en 113 dagen oud was.

De vierde en laatste tiener die ooit een hattrick maakte in het miljardenbal luistert naar de naam Yakubu. Hij scoorde drie keer voor Maccabi Haïfa, dat Olympiacos in 2002 hardhandig over de knie legde.

Haaland is echter de allereerste die in de eerste helft van zijn debuutwedstrijd in de Champions League al tot drie treffers komt. Van alle CL-debutanten van alle leeftijden is hij de achtste speler die zijn carrière in het miljardenbal start met een hattrick.

De negentienjarige is bezig aan zijn eerste seizoen bij Red Bull Salzburg, waar hij een grote rol speelt in de perfecte start van de competitie. Salzburg won alle zeven wedstrijden en Haaland staat al op elf treffers.

Ook maakte hij onlangs een hattrick in de bekerwedstrijd tegen SC-ESV Parndorf. Haaland haalde deze zomer ook het wereldwijde nieuws toen hij op het WK Onder-20 liefst negen (!) keer scoorde tegen Honduras. Inmiddels is hij A-international van Noorwegen.

Overigens maakte Goal in mei al een NxGn-portret van de zeer doelgerichte spits.