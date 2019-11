Tien man van Liverpool houden stand na dubbelslag Virgil van Dijk

Liverpool heeft zaterdag optimaal geprofiteerd van het puntverlies dat Manchester City eerder op de middag leed tegen Newcastle United.

The Reds kwamen dankzij twee goals van Virgil van Dijk op een 2-0 voorsprong tegen en hielden in de slotfase met tien man stand na een rode kaart voor doelman Alisson en een meteen daaropvolgende tegengoal. heeft nu een voorsprong van elf punten op de regerend kampioen uit Manchester, die nummer vier wel onderuit zag gaan tegen stadsgenoot . José Mourinho zette tegelijkertijd zijn thuisdebuut als manager van in de Premier League om in een overwinning.

Liverpool - Brighton & Hove Albion 2-1

Jürgen Klopp koos vanwege het ontbreken van de geblesseerde, en voor deze wedstrijd geschorste, Fabinho voor een middenveld bestaande uit Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum en Alex Oxlade-Chamberlain. De eerste kansen van de wedstrijden waren via Mohamed Salah en Roberto Firmino voor de thuisploeg, voordat Van Dijk twee keer hard toesloeg. De verdediger kopte met achttien minuten op de klok een vrije trap van Trent Alexander-Arnold achter doelman Mathew Ryan en zes minuten later was het opnieuw raak toen Van Dijk een corner met het hoofd tegen de touwen beukte. Brighton kreeg vervolgens een aantal aardige mogelijkheden op de aansluitingstreffer, waaronder een afstandsschot van Davy Pröpper.

The Seagulls slaagden er voor de rust echter niet in om dichterbij te komen en ook in de tweede helft leek Liverpool niet enorm in de problemen te komen. Een rode kaart voor doelman Alisson na een handsbal buiten zijn zestien dik tien minuten voor tijd zette de wedstrijd echter compleet op zijn kop en uit de daaropvolgende vrije trap schoot Lewis Dunk met een leep balletje de 2-1 achter de verbouwereerde invaller Adrián. Brighton ging daarna op zoek naar de gelijkmaker en kreeg ook een goede kans via Aaron Mooy, die op Adrián stuitte. De doelman leek even later nogmaals in de fout te gaan toen hij een bal niet goed verwerkte, maar kon uiteindelijk toch de zege veiligstellen voor zijn ploeg.

Chelsea - West Ham United 0-1

Christian Pulisic was in de eerste helft de gevaarlijkste man aan de kant van Chelsea, maar de Amerikaan kwam ondanks twee aardige kansen niet tot scoren. West Ham stelde daar voor rust een gevaarlijke kopbal van Michail Antonio tegenover en niet lang na de onderbreking was het zelfs raak voor de bezoekers toen Aaron Chreswell de bal na een goede actie aan de rechterkant langs Kepa Arrizabalaga knalde. The Hammers dachten met nog twintig minuten te gaan verder uit te lopen via Antonio, maar zijn doelpunt werd afgekeurd vanwege een handsbal in de opbouw naar de goal. Chelsea wist hier echter niet meer van te profiteren en lijdt daardoor zijn tweede nederlaag op rij in competitieverband.

Tottenham Hotspur - 3-2

Mourinho koos er opnieuw voor om met Dele Alli te beginnen in plaats van Christian Eriksen en deze beslissing pakte na iets meer dan twintig minuten spelen bijzonder goed uit. Op aangeven van Heung Min-Son was het namelijk Alli die de ban brak. Daar bleef het niet bij voor de Engels international, aangezien hij vijf minuten na de rust het eindstation was van een fraaie bal van Toby Alderweireld. Alli kon vervolgens controleren, waarna Nathan Aké net te laat kwam om de aanvallende middenvelder van zijn tweede goal af te houden. Via een rake volley van Moussa Sissoko werd het twintig minuten voor tijd ook nog 3-0, voordat Bournemouth wat terug deed. Twee doelpunten van Harry Wilson, waaronder een fraai ingeschoten vrije trap, waren echter niet genoeg voor een resultaat.