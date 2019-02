'Tien doden bij felle brand op trainingscomplex Flamengo'

Een brand die vrijdagochtend vroeg op een trainingscomplex van Flamengo woedde heeft het leven gekost aan tien mensen, zo melden verschillende media in Brazilië. Naast de tien overledenen zijn tenminste drie mensen naar het ziekenhuis gevoerd, waarvan één iemand er ernstig aan toe is.

Wie de slachtoffers precies zijn is nog niet duidelijk, maar O Globo heeft bevestiging gekregen van de brandweer dat de brand plaatsvond in een gebouw waarin de talenten die op het complex hun opleiding krijgen slapen. Sky Sports voegt daaraan toe dat het zou kunnen gaan om jongens van tussen de veertien en zeventien jaar oud die in de jeugdopleiding van de club uit Rio de Janeiro actief zijn.



De brandweer kreeg om 5 uur ’s ochtends lokale tijd melding van de brand en op het moment dat de eerste wagens op de locatie arriveerden was het gebouw al zo goed als uitgebrand. De brandweerlieden kregen het vuur vervolgens snel onder controle, maar konden niets meer doen voor de mensen die op het moment dat de brand uitbrak in het gebouw aanwezig waren.



Het ‘Ninho do Urubu’-trainingscomplex waar de brand ontstond werd twee maanden geleden nog grondig gerenoveerd en wordt van tijd tot tijd ook gebruikt door spelers van het eerste van Flamengo. De club heeft verder twee andere trainingsaccommodaties in Rio de Janeiro.