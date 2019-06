Tielemans rekent op vertrek bij Monaco en bevestigt onderhandelingen

Youri Tielemans staat nog drie seizoenen onder contract bij AS Monaco, maar een langer verblijf bij de club uit Ligue 1 lijkt erg onwaarschijnlijk.

De 22-jarige Belgische middenvelder speelde de tweede helft van afgelopen seizoen op huurbasis voor en is door zijn goede spel aldaar opgemerkt door topclubs uit verschillende competities. Naar verluidt is een van de gedadigden om hem over te nemen. "De kans is klein dat ik terugkeer naar Monaco", tekent Het Laatste Nieuws donderdag op uit de mond van Tielemans. "Voor het overige kan ik weinig zeggen, buiten dat de onderhandelingen lopen. Ik verkies een definitieve transfer, ja. Ik sta open voor elke Europese competitie. Er is al contact geweest met grote clubs en daar ben ik aangenaam door verrast."

Tielemans werd onlangs in de Engelse media gelinkt aan , maar de -finalist uit Londen heeft nog geen bod neergelegd in Monaco. De aanvallende middenvelder, met 21 interlands voor de Rode Duivels achter zijn naam, bereidt zich voor op de EK-kwalificatiewedstrijden van België tegen Kazachstan (8 juni) en Schotland (11 juni).



Darren Anderton, oud-speler van onder meer Tottenham, weet van de vermeende interesse van the Spurs in Tielemans, maar ziet liever Donny van de Beek komen. "Tielemans heeft een goed half jaar bij Leicester City gehad, maar Van de Beek is van de buitencategorie. Hij speelde geweldig tegen Tottenham in de Champions League en zou een prachtige aanwinst zijn", zei de oud-middenvelder onlangs tegen Sportingbet over de middenvelder van , die bij de kampioen uit Amsterdam vastligt tot medio 2022.