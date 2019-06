Thuram: "Ik denk dat Guardiola Manchester City niet gaat verlaten"

Lilian Thuram verwacht niet dat Josep Guardiola gaat vertrekken bij Manchester City ondanks vermeende interesse van Juventus.

Guardiola wordt in verband gebracht met een overgang naar de nadat hij twee Premier League-titels won in drie seizoenen bij City. 's manager Maurizio Sarri zou ook een doelwit zijn van , die vorige maand besloten afscheid te nemen van Massimiliano Allegri.

"Guardiola is een geweldige manager, maar ik denk dat hij eerlijk gezegd niet gaat verlaten", vertelt Thuram, die vijf seizoenen bij Juve speelde, in gesprek met Engelse media . "Juventus heeft altijd geweldige trainers gehad en ik denk dat voetbal geweldig is omdat je het op veel verschillende manieren kunt spelen."

"Je kunt winnen met het spelen van de stijl van Guardiola of met de stijl van Jürgen Klopp. Ze hebben verschillende stijlen. Juve heeft veel titels op rij gewonnen in de Serie A dankzij een hele goede trainer en ik weet zeker dat de volgende trainer van Juventus weer een geweldige zal zijn. De club weet altijd wat het moet doen."

La Vecchia Signora won acht landskampioenschappen op rij, maar slaagde er sinds 1996 niet in om succes te boeken in de . Sarri wordt ook gelinkt aan de club uit Turijn en Thuram is vol lof over de zestigjarige Italiaan.

"Ik ken Sarri niet echt goed als trainer, maar ik weet dat zijn teams fantastisch voetbal spelen. Zijn speelde erg goed en hij won met Chelsea, maar ik heb ergens gelezen dat hij Chelsea niet wil verlaten."