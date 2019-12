Thuisvoordeel voor Manchester City en Guardiola is verdwenen

De kampioen knokte zich zondag naar een zege op Sheffield United, maar het duel toonde aan dat bezoekende teams niet bang meer zijn in Manchester.

Tegenstanders kwamen vroeger naar het Etihad Stadium en ze waren al verslagen nog vóórdat ze het veld betraden. Maar nu niet meer.

Zondag was Sheffield United de volgende ploeg die in de thuishaven van de Premier League-kampioen echt geloofde in een goed resultaat.

City deed uiteindelijk wat er van hen werd gewacht. Het werd 2-0 tegen de formatie die sinds z'n terugkeer in de Premier League nog geen uitwedstrijd had verloren. Maar opnieuw was het voor de mannen van Pep Guardiola een zware klus.

De gastheer loste in de eerste helft geen enkel schot op doel. In de tweede helft bleef de teller steken op vier stuks. Gelukkig waren er twee raak.

In oktober creëerde City nog 26 kansen tegen Aston Villa, in een meer kenmerkende overwinning van de titelverdediger.

Sinds die dominante 3-0 heeft de thuisploeg echter meer moeite om de punten in het Etihad te houden. City lijkt niet echt meer een thuisvoordeel te hebben.

Sterker nog, in de vier thuisduels die volgden na de zege op Aston Villa, kwam City telkens op achterstand. Het elftal van Guardiola knokte zich terug en won nog drie van die vier wedstrijden. De enige uitzondering was de zeer teleurstellende en pijnlijke nederlaag tegen aartsrivaal (1-2).

Het leek er zondag op dat ook Sheffield United als eerste scoorde toen Lys Mousset de bal langs Claudio Bravo knalde. De VAR oordeelde echter dat er nog net sprake was van buitenspel en dus ging het feestje voor de bezoekers niet door.

De treffer was één van de klassieke counteraanvallen die City de laatste tijd maar moeilijk kan afstoppen. Het is dan ook de vaste tactiek geworden van veel teams die naar het Etihad Stadium komen.

De basis werd gelegd toen de thuisploeg in oktober verrassend verloor van . Adama Traoré kon met zijn snelheid en kracht niet één, maar zelfs twee keer door de kwetsbare verdediging racen.

N'Golo Kanté deed met slimme loopacties achter de laatste linie hetzelfde namens . De aanvallers van United overklasten City's defensie in het eerste helft van de derby en Jamie Vardy scoorde in het Etihad Stadium door maar weer eens achter een lange bal aan te rennen.

Guardiola zal zijn filosofie natuurlijk niet veranderen, maar dat geldt ook voor zijn tegenstanders. Dat biedt een reële kans op succes in een stadion dat voorheen bijna een onneembare veste was.

De voormalige coach van wil ver naar voren blijven verdedigen en veel ruimte achter de defensie houden, ondanks een gebrek aan snelheid bij zijn verdedigers. Tegenstanders maken daardoor een goede kans om drie punten te pakken als ze City's aanvallers in bedwang kunnen houden.

Het is het vermelden waard dat Mousset nóg een grote scoringskans kreeg nadat zijn treffer werd afgekeurd. Dit keer raakte de 23-jarige Fransman het zijnet.

Er waren zondag overigens wel verzachtende omstandigheden voor het matte en lusteloze spel van City. Minder dan 48 uur eerder speelde men nog een knotsgek duel op Molineux, waar de gasten door een rode kaart voor Ederson na twaalf minuten al met z'n tienen verder moesten. In de slotfase ging het vervolgens helemaal mis: 3-2 voor Wolves.

Verrassend genoeg wijzigde Guardiola zijn team daarna maar op drie posities. Claudio Bravo verving de geschorste Ederson en de andere aanpassingen werden toegepast in de verdedigingslinie. City leek fysiek en mentaal uitgeput om de georganiseerde Blades uit elkaar te spelen.

Kevin De Bruyne moest daarom maar weer even het verschil maken. De Belg bediende Sergio Agüero bij de openingstreffer en hij maakte zelf het tweede doelpunt.

De aanvallende middenvelder is dit seizoen nu al bij negentien Premier League-doelpunten direct betrokken geweest, met twaalf assists en zeven goals.

Eindelijk hield City de nul weer vast, voor het eerst in zeven thuisduels in alle competities. Wellicht geeft dat Guardiola weer wat vertrouwen.

Met de overwinning van zondag erbij staat Guardiola's teller nu op 100 zeges in 134 wedstrijden als Premier League-manager. Nog nooit behaalde een trainer zó snel die mijlpaal.

"Het is ongelooflijk wat we in drie seizoenen hebben gedaan", zei de Catalaan over dat record. "Vooral in de Premier League moet je consistent zijn. We zijn allemaal heel blij met deze prestatie."

De statistieken van Guardiola zijn inderdaad geweldig, maar zoals Sheffield United aantoonde, wordt het moeilijker om de goede cijfers te handhaven.