Thorsby slaat terug: "Alle schuld wordt op mij afgeschoven"

Morten Thorsby is 'persona non grata' geworden bij sc Heerenveen en hij daar baalt hij enorm van.

Thorsby dreigt een vertrek door de achterdeur te krijgen bij sc Heerenveen. De Noorse middenvelder werd maandag teruggezet naar het beloftenteam, nadat hij volgens technisch manager Gerry Hamstra zonder opgaaf van reden afwezig was tijdens de eerste twee trainingen van het jaar om in Italië zijn zomerse transfer naar Sampdoria af te ronden.



In gesprek met de Leeuwarder Courant stelt de middenvelder dat 'alle schuld nu op hem wordt afgeschoven'. De speler kreeg op 2 januari te horen van de belangstelling van Sampdoria en wenste per direct over te stappen naar de Italiaanse club. Hij wendde zich teneinde een transfer te realiseren naar Hamstra. "Ik heb Gerry eerlijk verteld hoe het zat: er zijn andere clubs geïnteresseerd, maar Sampdoria is de enige club waar ik naartoe wil", zo laat de kilometervreter optekenen.



Doordat het contract van Thorsby na dit seizoen afloopt in het Abe Lenstra Stadion, kan sc Heerenveen alleen nu nog wat aan hem verdienen, zo geeft de middenvelder aan. "Voor mij is deze kans a once in a lifetime . Maar ik wilde ook dat Heerenveen een transferbedrag voor mij zou krijgen. Ik voetbal hier nu al 4,5 jaar. Heb in die periode met iedereen altijd een goede relatie gehad. Ik hou van deze club."



De toestemming van Hamstra om af te reizen naar Italië kwam er uiteindelijk niet. "Als ik dat wel had gedaan, dan waren de volgende dag andere spelers naar me toegekomen met het verhaal dat ze met een nieuwe club wilden praten", zo stelt de technisch manager. "Zo werkt het niet. Wij wilden deze maand een bod van Sampdoria. Morten wilde naar Italië om te onderhandelen over een contract dat pas in de zomer ingaat."



Thorsby weerspreekt echter dat hij zinspeelt op een transfervrij vertrek bij sc Heerenveen. "Dit is het deel waarover we het niet eens zijn. Ik hoopte op een transfer in januari. Stel dat ik in de zomer wilde vertrekken naar Sampdoria, dan had ik toch later met die mensen kunnen spreken?", vraagt hij zich hardop af. Thorsby voelde zich aldus genoodzaakt om zonder toestemming van Hamstra naar Italië af te reizen en daar zijn zomerse transfer af te ronden. "Normaal gesproken niks voor mij om zoiets te doen Maar ik wist dat dit de enige kans was op een transfer in januari. Zowel voor Heerenveen als voor mij. Als Gerry me had laten gaan, dan was er nu niks aan de hand geweest."



"Ik wil niet herinnerd worden als een egoïstische jongen. Dat past totaal niet bij mij. Het enige wat ik wilde, was het beste voor iedereen. Ik vind het buiten proporties hoe Gerry dit heeft aangepakt. Het is zo onnodig allemaal. Deze situatie lijkt alleen maar verliezers op te leveren", besluit hij.