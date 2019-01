Thorsby na seizoen transfervrij van Heerenveen naar Sampdoria

Morten Thorsby maakt na dit seizoen transfervrij de overstap van sc Heerenveen naar Sampdoria. Dat is door de Italiaanse club bevestigd.

De Noors international maakt het seizoen af in Friesland en verkast komende zomer naar de club uit de Serie A, waar hij heeft getekend tot medio 2023. De aanstaande overstap van de 22-jarige Thorsby naar Sampdoria komt niet geheel uit de lucht vallen. De nummer zeven van de Serie A had al langer interesse in de middenvelder.

Gerry Hamstra, technisch directeur van Heerenveen, bevestigde eerder deze week al dat de middenvelder in onderhandeling was met een Italiaanse club. Met de komst van Rodney Kongolo en Ben Rienstra afgelopen zomer zou er al geanticipeerd zijn op een vertrek van Thorsby. De Noor sloot zich medio 2014 aan bij de huidige nummer tien van de Eredivisie. Sindsdien kwam hij tot 122 wedstrijden voor de hoofdmacht van de club, met 13 doelpunten en 8 assists als resultaat.