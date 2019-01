Thorsby maakt seizoen af bij Heerenveen

Morten Thorsby verruilt sc Heerenveen pas na dit seizoen voor Sampdoria, en niet in januari.

Heerenveen hoopte de middenvelder op de slotdag van de transfermarkt aan Sampdoria te verkopen, aangezien zijn contract komende zomer afloopt. Sampdoria was van plan om Thorsby tot het einde van dit seizoen te verhuren, maar de Italianen hebben geen club gevonden om hem tijdelijk neer te zetten. De transfermarkt is in Italië om 20:00 uur dicht gegaan.



Thorsby zal dus komende zomer transfervrij naar de club uit Genua overstappen. Een directe transfer 'gaat 'm niet meer worden', zo liet technisch manager Gerry Hamstra aan de Leeuwarder Courant weten. De 22-jarige Noor was eerder deze maand al tot een akkoord gekomen met zijn nieuwe club.



De Friezen zetten Thorsby terug naar de beloften, omdat hij zonder toestemming van de club naar Italië was gevlogen om met Sampdoria te onderhandelen. De speler gaf aan dat hij dat deed, omdat Heerenveen nog een transfersom zou krijgen als hij zo snel mogelijk zou worden verkocht. "Voor mij is deze kans a once in a lifetime . Maar ik wilde ook dat Heerenveen een transferbedrag voor mij zou krijgen. Ik voetbal hier nu al 4,5 jaar. Heb in die periode met iedereen altijd een goede relatie gehad. Ik hou van deze club."



Morten Thorsby staat sinds de zomer van 2014 onder contract in het Abe Lenstra Stadion. De middenvelder speelde dit seizoen twaalf competitieduels, waarin hij vijf keer scoorde en twee assists gaf.