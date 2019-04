Thorgan Hazard weigert nieuw contract en vertrekt bij Gladbach

Thorgan Hazard is bezig aan zijn laatste maanden als speler van Borussia Mönchengladbach, zo heeft Max Eberl bevestigd.

De technisch directeur van de club laat in gesprek met Sky Deutschland weten dat hij zich heeft neergelegd bij het aanstaande vertrek van de Belgisch international. Hazard heeft de clubs voor het uitkiezen en moet naar verluidt veertig miljoen euro kosten.

De club uit de wilde het contract van Hazard graag verlengen, maar daar had de speler geen trek in. Met een aflopende verbintenis in 2020 wil Gladbach de middenvelder verkopen om te voorkomen dat hij volgend jaar gratis de deur uitloopt. "Thorgan heeft ons laten weten dat hij zijn contract niet wil verlengen. Hij wil komende zomer graag naar een nieuwe club om de volgende stap in zijn carrière te maken. Die woorden heb ik ongeveer vijftien keer gehoord in de afgelopen tien jaar als grote spelers ons verlieten. Zo gaat het bij ons", aldus Eberl.



"We zullen zien waar hij terecht gaat komen. Bij , bij , bij , of een andere club, ik weet het nog niet", aldus Eberl over de 26-jarige Hazard, die in de zomer van 2014 voor acht miljoen euro werd weggehaald bij . Naar verluidt is Borussia Dortmund de grootste kanshebber op de handtekening van de Belg, dit seizoen goed voor 9 doelpunten in 27 competitiewedstrijden. Liverpool is ook in de race, maar volgens Het Nieuwsbladgaat de voorkeur van Hazard uit naar een overstap naar Dortmund.