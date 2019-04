Thorgan Hazard bereikt akkoord met nieuwe club: "Het is niet langer aan mij"

Thorgan Hazard wil zijn loopbaan vervolgen bij Borussia Dortmund. De Belgisch international heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Die Borussen.

Dat bevestigt hij in gesprek met VTM Nieuws. Hazard ligt nog tot medio volgend jaar vast bij zijn huidige werkgever en dus zal er wel een transfersom op tafel moeten komen.



"Ik heb nog een contract van één jaar, maar ik heb eerder al aangegeven dat ik graag een nieuwe stap wil zetten in mijn carrière", liet de jongere broer van -ster Eden Hazard zondag optekenen. Dortmund is de club waar hij die volgende stap wil zetten: "Ik heb al met hen gesproken. Het is nu aan de clubs om een akkoord te vinden."



"Zelf heb ik dat al met hen, maar nu moet er wat bewegen bij de clubs. Het is niet langer aan mij. Ik laat alles over aan mijn vader (zijn zaakwaarnemer, red.) en aan de clubs", sluit de 26-jarige linksbuiten af. Hazard is sinds de zomer van 2014 actief bij Mönchengladbach, dat hem in eerste instantie een seizoen huurde van Chelsea en in 2015 acht miljoen euro betaalde om hem definitief in te lijven.



Hazard kwam in totaal 179 keer in actie namens Die Fohlen en was tijdens die optredens goed voor 45 doelpunten en 43 assists. Of het van een snel akkoord gaat komen tussen Dortmund en Mönchengladbach is overigens nog maar de vraag, daar laatstgenoemde niet van plan lijkt om water bij de wijn te doen. Volgens Het Laatste Nieuws wil Mönchengladbach ruim veertig miljoen euro ontvangen voor het eenjarige contract van Hazard.