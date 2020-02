Thomas Tuchel zaait twijfels over Neymar: "Niet honderd procent zeker"

Alles leek erop te duiden dat Neymar over vijf dagen zeker van de partij zal zijn bij Paris Saint-Germain tegen Borussia Dortmund.

Volgens zijn trainer Thomas Tuchel is dat echter nog twijfelachtig. De Braziliaanse superster kampt met een lichte ribblessure, maar is mogelijk nog niet inzetbaar voor de belangrijke -confrontatie van komende dinsdag.

Neymar speelde zijn laatste wedstrijd op 1 februari tegen (5-0 winst) en zit sindsdien in de lappenmand. Veel Franse media twijfelden zelfs of de flamboyante vleugelspits wel echt geblesseerd is.

Dit omdat Neymar zich de laatste jaren rond de periode van zijn verjaardag (hij werd op 5 februari 28) opmerkelijk vaak geblesseerd heeft afgemeld. Volgens Tuchel is er echter wel degelijk sprake van een blessure en is het de vraag of Neymar Dortmund-uit haalt.

Meer teams

"Ik kan jullie niet honderd procent zeker vertellen dat hij erbij is tegen Dortmund. We moeten daar richting elke wedstrijd weer een beslissing over nemen", zei Tuchel op de persconferentie.

Woensdag ontbrak Neymar nog tegen in de Coupe de France (1-6 winst). "Het risico wordt elke dag een beetje kleiner. Als het aan mijzelf had gelegen had hij gespeeld tegen (afgelopen zondag, red.) en tegen Dijon ook, maar we moeten voorzichtig zijn en kunnen zijn gezondheid niet op het spel zetten."

Het is Neymar sinds zijn komst in de zomer van 2017 nog niet gelukt om met Paris Saint-Germain te imponeren in de Champions League. In zijn eerste seizoen gingen de Fransen er al in de achtste finale uit tegen .

Lees beneden verder

In de uitwedstrijd in Spanje ging Neymar met met 3-1 onderuit, terwijl de Zuid-Amerikaan de return in Parijs (1-2 nederlaag) aan zich voorbij moest laten gaan door een voetblessure.

Vorig jaar moest Neymar ook al geblesseerd toezien hoe in de achtste finale te sterk was voor Paris Saint-Germain. Er leek na de 0-2 winst op Old Trafford geen vuiltje aan de lucht voor de Parijzenaars.

Door een controversiële penalty in de absolute slotfase maakte Manchester United dat op het Parc des Princes goed (1-3). Neymar zag het op de tribune met lede ogen aan en uitte na afloop op Instagram zijn woede, waarvoor hij een schorsing van uiteindelijk twee wedstrijden kreeg.