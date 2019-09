Thomas Tuchel verwelkomt Xavi Simons op trainingsveld PSG

Xavi Simons heeft donderdag voor het eerst meegetraind met het gehavende eerste elftal van Paris Saint-Germain.

Door de interlandperiode was een groot aantal internationals afwezig en besloot trainer Thomas Tuchel om een aantal jonge talenten uit te nodigen voor de training, onder wie de Nederlandse jeugdinternational.

Het was de eerste keer dat de van overgekomen middenvelder zijn gezicht liet zien bij de A-selectie van . Ook Juan Bernat, Ángel Di María en Presnel Kimpembe stonden samen met een groot aantal talenten op het trainingsveld.

Het drietal is niet opgeroepen voor respectievelijk Spanje, Argentinië en Frankrijk. Simons was overigens niet de enige Nederlander op het veld, daar ook ex-Ajacied Mitchel Bakker meetrainde. Hij speelt sinds deze zomer voor PSG en werd door Tuchel in de voorbereiding al meegenomen op de trip door China.

De zestienjarige Simons maakte eerder deze transferzomer de overstap van de jeugdopleiding van Barcelona naar die van de topclub uit Parijs. Hij tekende tot medio 2022 bij PSG en verdient volgens Mundo Deportivo jaar een nettobedrag van vijfhonderdduizend euro.

Bij Barcelona kon hij een dergelijk bedrag niet verdienen. Meetrainen met het eerste elftal zat er in Catalonië ook niet in, terwijl hij in Parijs nu al wel de kans krijgt om een indruk te maken op de hoofdtrainer.