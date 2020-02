Thomas Tuchel reageert op woedende Kylian Mbappé: "Je zit niet op tennis"

Thomas Tuchel heeft een zware taak aan het tevreden houden van al zijn sterren bij Paris Saint-Germain.

Zaterdagavond tegen (5-0 winst) haalde de trainer Kylian Mbappé na 68 minuten naar de kant, hetgeen de oefenmeester op een woedende reactie van zijn sterspeler kwam te staan. "Ik ben de coach, iemand moet bepalen wie eruit gaat en wie erin komt. Ik ben diegene", reageert Tuchel op de persconferentie.

Mbappé was absoluut niet blij met zijn wissel en ging aan de zijlijn direct in discussie met Tuchel. "Kylian is heel intelligent, hij weet wat hij doet", zegt Tuchel. "Hij houdt er niet van om gewisseld te worden, maar niemand vindt dat leuk. Dit ziet er niet goed uit, maar we zijn niet de enige club die hiermee moeten omgaan."

"Het is niet goed, omdat het commotie veroorzaakt die de sfeer binnen het team niet ten goede komt."

Meer teams

Tuchel had de houding van de 21-jarige Fransman niet verwacht. "Kylian is doorgaans een zeer professionele speler met een gefocuste mindset. Dit voorval geeft een beetje de indruk van niet en dat is jammer. Ik ben niet boos, maar ik vind het jammer omdat het niet nodig is."

Lees beneden verder

"Ik heb hem uitgelegd waarom hij gewisseld werd en daar blijft het bij. Ik neem de beslissingen op technisch vlak en dat blijft zo. Je zit niet op tennis, we spelen voetbal en moeten iedereen respecteren."

Mogelijk wordt Mbappé bestraft vanwege zijn uitbarsting. "Ik weet niet wat er nu gaat gebeuren. Ik moet erover nadenken, ik ga er een nachtje over slapen. Ik neem morgen een beslissing. We trainen om 11:00 uur, dus we zullen om 10:00 uur praten met de groep."

"Ik ga bekijken of ik dit in de groep bespreek of individueel. Dat hangt een beetje af van hoe goed ik slaap", glimlacht Tuchel.