Thomas Tuchel baart opzien met kritiek op beleid PSG: "Ik ben niet tevreden"

Paris Saint-Germain heeft zich in de afgelopen transferperiode versterkt met Leandro Paredes, die overkwam van Zenit Sint-Petersburg.

De Franse topclub werd echter ook in verband gebracht met onder anderen Idrissa Gueye, Luciano Acousta en Frenkie de Jong, die komende zomer moest overkomen. PSG heeft deze spelers echter niet kunnen strikken, tot onvrede van Thomas Tuchel.

De Duitse oefenmeester laat weten dat hij meer had verwacht van zijn club op de transfermarkt. "Als je mij vraagt of ik blij ben met de transfer van Leandro: ja, absoluut. Ik ben erg blij met zijn komst. Maar als je me vraagt of ik tevreden ben over de mate van actie op de transfermarkt de afgelopen tijd: nee, dat ben ik niet", wordt de trainer geciteerd door ESPN .



Technisch directeur Antero Henrique zou op weg naar de uitgang zijn bij PSG vanwege de afgeketste deals. "Ik ben niet boos over de transferwindow", vervolgt Tuchel. "Het is altijd ontzettend lastig in januari. Welke club wil er nou een topspeler verliezen in de winter? Geen enkele club. Er waren niet veel opties voor ons. Het is al lastig om een ploeg samen te stellen in de zomer, laat staan in de winter."



Tuchel wil niets kwijt over de vermeende slechte relatie tussen hem en Henrique. "Er is heel veel geschreven, maar ik wil daar nu niets over zeggen. Iedereen kende mijn wensen, in de zomer en deze winter. Ik begrijp dat de winterse transferperiode moeilijk is. Antero en ik werken nauw samen, maar hij heeft zijn ideeën en ik heb de mijne. Ik denk niet dat het een goed idee is om pas in de laatste twee dagen aanwinsten te halen, want je moet de spelers ook inpassen."