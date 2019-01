Thierry Henry slaat eerste slag en haalt veteraan uit de Bundesliga

Naldo is speler van AS Monaco, zo meldt de Ligue 1-club donderdagmiddag via de officiële kanalen.

De geruchten deden al langer de ronde dat de Monegasken de 36-jarige verdediger wilden overnemen van Schalke 04 en nu wordt het nieuws bevestigd. De club van trainer Thierry Henry is naar verluidt ook nog druk bezig om Cesc Fàbregas van Chelsea deze winter te strikken.

Ook Schalke meldt de transfer van de viervoudig Braziliaans international, die tot medio 2020 heeft getekend bij Monaco. Het is niet duidelijk hoeveel geld Schalke ontvangt. De Bundesliga-club meldt dat beide clubs er geen uitspraken over doen. Volgens diverse media betaalt Monaco ongeveer 1,2 miljoen euro voor de ervaren stopper, die nog tot de zomer van 2020 vastlag bij Schalke.



"Ik ben erg dankbaar voor de toestemming om mij te laten gaan naar Monaco", zegt Naldo op de site van Schalke. "Het was een erg moeilijk besluit voor mij, maar ik ben dermate ambitieus en voel me zo fit dat ik deze nieuwe uitdaging wilde aangaan. Ik zal de tweeënhalf jaar bij Schalke altijd bij me dragen. Ik zal altijd van de club en de fans blijven houden."



Christan Heidel, sportief directeur van de Duitse club, gunde Naldo de overstap naar de huidige nummer negentien van de Ligue 1. "Het was een moeilijke beslissing voor ons, want Naldo heeft een groot aandeel gehad in de prestaties van Schalke. In de afgelopen tweeënhalf jaar was Naldo echt van toegevoegde waarde. Ook als mens is het een geweldig persoon met een groot hart. Dat is zeldzaam, niet alleen in het voetbal. We wensen hem het allerbeste bij zijn nieuwe uitdaging."