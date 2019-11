Thierry Henry exclusief: "Ik heb altijd gehouden van Lacazette als nummer 9, concurrentie is enorm bij Frankrijk"

De Arsenal-legende won het WK in 1998 en Euro 2000 en geeft zijn mening over Alexandre Lacazette en middenvelder Mattéo Guendouzi.

Thierry Henry prijst het scorend vermogen van Alexandre Lacazette, die 38 keer heeft gescoord in 97 wedstrijden voor , maar momenteel niet in beeld is bij de Franse nationale ploeg.

Lacazette heeft zestien interlands gespeeld voor Les Blues, maar trok het shirt van zijn land niet meer aan sinds hij in november 2017 in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Duitsland twee keer scoorde. De WK-winnende bondscoach Didier Deschamps geeft de voorkeur aan andere spitsen, waar Olivier Giroud nog steeds kan rekenen op een plek in de selectie ondanks zijn gebrek aan speeltijd.

Wissam Ben Yedder van lijkt Lacazette momenteel voorbij te zijn in de Franse pikorde, waar de Arsenal-aanvaller de gevolgen ondervind van een enkelblessure die hij dit seizoen in de Premier League opliep. 's Alassane Pléa is ook in beeld gekomen en werd opgeroepen voor de vorige reeks wedstrijden.

De titelhouder van het WK neemt het deze week met tal van aanvallende talenten in de ploeg, waaronder Kylian Mbappé en Antoine Griezmann, in de EK-kwalificatie op tegen Moldavië en Albanië.

"Didier weet wat hij doet", vertelt Henry in gesprek met Goal. "Didier is de baas van het nationale team, dus ik weet niet waarom Lacazette niet is opgeroepen."

"Het enige dat ik je kan vertellen is wat ik zie, zoals ik al een tijdje doe, bij Lyon en Arsenal. Hij is een doelpuntenmaker, maar de concurrentie is enorm in Frankrijk om in de aanval te spelen."

"Giroud doet het buitengewoon goed, Griezmann kan daar ook spelen. Pléa doet het ook goed voor Mönchengladbach. Ben Yedder doet het goed voor Monaco en toen hij naar ging."

"Dat zijn dingen waar ik heel moeilijk over kan praten, omdat je de beslissing van de coach moet respecteren."

"Ik heb altijd gehouden van Lacazette als nummer 9, maar het belangrijkste is dat Didier van hem houdt."

Lacazette's teamgenoot bij Arsenal Mattéo Guendouzi werd in september voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg en dit keer kreeg hij een uitnodiging nadat Blaise Matuidi met een blessure moest afzeggen.

Frankrijk heeft een overvloed aan talent op het middenveld, niet in het minst wanneer Paul Pogba weer hersteld is van een blessure en zich bij de herstelde N'Golo Kanté kan voegen.

"Ik zag Guendouzi ook op het EK Onder-21, waar hij wisselend speelde", zegt Henry over de twintigjarige.

"Hij doet het goed bij Arsenal. Gaat hij het EK halen of niet? Ik weet het niet. De concurrentie is enorm op het middenveld. Maar het is een geweldige ervaring voor hem om wat wedstrijden te kunnen spelen, gewoon in en rond het team te zijn."

"Dat is het soort probleem dat Didier Deschamps zal hebben. Maar in alle eerlijkheid zijn het mooie problemen om te hebben."

Henry, die het WK won met Deschamps als medespeler, zegt dat zijn voormalige teamgenoot 'gemaakt is om te winnen' en prijst hem als een aanwinst voor de jonge spelers van de Franse ploeg.

"Hij heeft het allemaal bereikt", zegt Henry. "De eerste Franse aanvoerder die de won met Marseille. De eerste aanvoerder die het WK won. De tweede die het EK won, nadat Platini in 1984 al won."

"Hij was een geweldige speler, een geweldige aanvoerder, dus hij weet precies wat er nodig is om een finale te winnen. Helaas voor ons verloren we destijds in 2016, maar we wonnen in 2018."

"Waar hij ook naartoe ging, met Monaco haalde hij de finale van de Champions League, hij won de competitie met Marseille de laatste keer dat ze kampioen werden. De man is gewoon gemaakt om prijzen te winnen."

"Hij is op dit moment een geweldige aanwinst voor de jongeren. Hij heeft veel finales meegemaakt, was er aan het begin van een Franse ploeg die weer won na de generatie van Michel Platini, Jean Tigana, Alain Giresse enzovoort. Dus hij weet waar het allemaal om draait."

