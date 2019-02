Thibaut Courtois: "We moeten Ajax pijn doen waar we kunnen"

Thibaut Courtois gaat met Real Madrid op jacht naar de vierde Champions League-titel van de Spanjaarden op rij. De eerstvolgende horde is Ajax.

De doelman verwacht een open wedstrijd. Courtois is de eerste keus onder de lat van de Madrilenen en hoopt dit jaar voor het eerst de Champions League te winnen. Eerder kwam de 26-jarige Courtois al uit in het miljoenenbal met Atlético Madrid en Chelsea. Eenvoudig gaat het volgens de doelman niet worden tegen de Amsterdammers.

"Ajax heeft een jong en getalenteerd team dat, net als wij, graag willen voetballen", weet Courtois, die niet verwacht dat de Amsterdammers zich zullen ingraven in de Johan Cruijff ArenA. "Ik verwacht dan ook een open wedstrijd", spreekt de doelman uit op de website van de UEFA. "We moeten ze pijn doen waar we kunnen, bijvoorbeeld in de omschakeling."



Courtois zegt ook op zijn plek te zijn in Madrid en noemt de club speciaal. "Vanwege de kwaliteit van de spelers en de absolute drang om prijzen te pakken en doelen te behalen", besluit de doelman, die vorig jaar zomer overkwam van Chelsea.