Thiago: "Guardiola is met de jaren magischer geworden"

Het tweetal werkte samen bij Barcelona en de creatieve middenvelder heeft niets anders dan liefde voor zijn voormalige mentor.

Thiago Alcântara vindt dat Josep Guardiola in de loop van de tijd alleen maar beter en magischer is geworden en gelooft dat de huidige manager van meer heeft kunnen laten zien wat hij kon bereiken naarmate hij met betere spelers aan het werk ging.

De middenvelder van werkte eerste samen met Guardiola bij en werd vervolgens herenigd met hem na zijn verhuizing naar de Allianz Arena in 2013. Guardiola wordt algemeen beschouwd als een van de beste coaches ter wereld en Thiago heeft benadrukt dat de City-manager voortdurend evolueert en beter wordt in wat hij doet.

"Ik maak altijd de vergelijking dat de coach werkt zoals de spelers. Wanneer je een speler in een geweldig team zet, wordt hij beter en maakt hij alle teamgenoten ook beter", vertelt Thiago in gesprek met Goal.

"Met de jaren werd hij beter als coach. Niet alleen vanwege ervaring, maar hij kreeg ook betere spelers en hij kon betere dingen met hen doen op het veld. Hij werd magischer, meer ervaren, tactischer, meer van alles."

Thiago kwam voor het eerst in aanraking met Guardiola toen hij deel uitmaakte van de beroemde La Masia-opleiding van Barcelona en de 48-jarige maakte direct indruk op de spelmaker. "Hij was bij de training van Onder-16. Ik was daar met mijn teamgenoten en hij leerde ons gewoon hoe we een positioneel spel moesten spelen", vervolgt de 28-jarige middenvelder.

"We waren aan het trainen en hij zag dat twee of drie van ons een beetje anders waren. Hij ging met ons mee en zei: 'Wat je met de bal deed was geweldig, maar probeer het op deze manier te doen.' Je neemt altijd serieus wat mensen met ervaring tegen je zeggen."

"Je kon voelen dat hij zeer betrokken was bij tactische dingen, technische dingen. Je kon zien dat hij erg goed was en hij was Pep Guardiola, een voormalige speler. Dat respecteer je gewoon en daar moet je van leren."

Lees beneden verder

"Ik denk dat de passie en de toewijding voor deze sport het grootste is dat hij me heeft geleerd. Maar op dat moment kon je niet zeggen dat hij in de toekomst fantastisch zou zijn."

Guardiola verruilde in 2016 Bayern voor City, waar de regerend Duits landskampioen Carlo Ancelotti aanstelde als hun nieuwe trainer. Het lukte echter niet met de Italiaan aan het roer en ze benoemden Niko Kovac in 2018 als hun nieuwe hoofdcoach na interim-periodes van Willy Sagnol en Jüpp Heynckes.

"Niko is een jonge trainer. Hij wil met Bayern alle mogelijke prijzen winnen, om te groeien met de club. Hij doet het geweldig en we mogen hem", zegt Thiago over de huidige Bayern-trainer. "Pep laat direct beelden zien en probeert uit te leggen hoe ze ruimtes openen, waarom je dingen doet. Niko is daar directer mee. Hij wil je meer vrijheid geven. Hij wil dat je je eigen beslissingen neemt tijdens de wedstrijden."