Thiago blikt terug op kindertijd: "Interesse Barcelona schokte me"

De Spaanse international kijkt terug op een intrigerende jeugd die hem naar Camp Nou leidde, voordat hij later naar Duitsland verhuisde.

Als je vader een profvoetballer is, wen je er snel aan om van de ene plek naar de andere te gaan en keer op keer nieuwe vrienden te maken. Het is niet anders voor -ster Thiago Alcântara,

De Spaanse international werd geboren in Italië, toen zijn vader Mazinho voor Lecce speelde. Zijn vader keerde vervolgens terug naar Palmeiras in Brazilië, voordat hij in Spanje speelde voor en . Het is dan heel handig om een broertje te hebben om je gezelschap te houden, ongeacht de stad waar je woont.

"Ik heb een verzameling geweldige herinneringen uit mijn jeugd omdat ik altijd bij mijn broer was", vertelt Thiago in gesprek met Goal . "We zijn heel close en het verschil in leeftijd was minder dan twee jaar. Hij was mijn schaduw en het was geweldig. We hadden verschillende geweldige momenten. Na de wedstrijden spelen in alle steden waar mijn vader speelde, op school spelen met vrienden."

Het was in Vigo dat Thiago voetballen met vrienden naar het volgende niveau bracht.

De 28-jarige was een van de opvallende spelers in het ED Val Minor Nigran-team, dat verschillende grote clubs van Spanje versloeg. Zijn prestaties blijven elders niet onopgemerkt en uiteindelijk sloot hij zich als veertienjarige aan bij de jeugdopleiding van , waar hij afwees.

"Ik speelde in een team in mijn woonplaats Vigo. Mijn moeder stond me niet toe om in het voormalige team van mijn vader te spelen omdat mijn vader problemen had toen hij een speler was. Mijn moeder stond mij of mijn broer niet toe daarheen te gaan", vervolgt Thiago.

"Dus we speelden in een team en mijn vrienden van school speelden daarin. We hebben een geweldig seizoen gehad. We hebben Real Madrid verslagen. We hebben Celta verslagen. We hebben Deportivo verslagen. We hebben alle teams in Spanje verslagen."

"Na de wedstrijd tegen Barcelona, zei mijn vader: 'Thiago, ik wilde het je niet eerder vertellen, maar ze willen dat je volgend jaar deel uitmaakt van Barcelona. Wat vind jij ervan?' Op dat moment raak je geschokt omdat Barcelona een geweldig team was. Ook in die tijd vertelde hij me over Madrid en andere geweldige club. Maar mijn beslissing was heel precies."

Na zijn verhuizing naar Barcelona speelde hij samen met enkele van de beste spelers in zijn leeftijdscategorie, maar er was in het bijzonder één jongeling die opviel. "In die tijd was het een jongen uit Israël die het meest indruk op mij maakte, Gai Assulin (foto boven)", zegt Thiago.

"Hij was van mijn leeftijd en hij was de hele tijd een stap sneller dan ik. Hij bereikte het tweede team, maar toen bereikte hij het eerste team niet en hij was niet consistent in de eerste divisie. Uiteindelijk speelde hij in de tweede en derde divisie in Spanje. Maar hij was het grootste talent dat ik zag in La Masia."

Na indruk te hebben gemaakt in de beroemde opleiding van Barcelona, maakte Thiago uiteindelijk de overstap naar het eerste team en hij hield van leren van zijn meer ervaren teamgenoten. "Als professional ben ik geen man die onder de indruk kan raken van spelers, maar ik heb veel respect voor hen", vervolgt de middenvelder.

"De hoeveelheid respect op dat moment was, 'Wow!' Je bent opgewonden om tegen hen te spelen, met hen te leren, met hen te vechten. Dit is heel opwindend. Maar ik kijk altijd naar hun gedrag, hoe ze zich op het veld bewegen, hoe ze zich in de kleedkamer gedragen. Voor mij was dat belangrijker. Ik heb respect voor een man vanwege hoe hij is, niet omdat hij een voetballer is."

De Spaanse international maakte zijn officiële debuut in het eerste team van Barcelona in 2009 op de leeftijd van achttien jaar. Hij koos er uiteindelijk voor om Camp Nou in 2013 te verlaten voor Bayern München, waar hij vaker wilde spelen. Sindsdien speelde hij bijna tweehonderd wedstrijden in alle competities, won zes -titels en won tweemaal de .

Lees beneden verder

Met het vertrek van spelers als Franck Ribèry en Arjen Robben bij de club, is Thiago nu een van de meer ervaren spelers bij Bayern en hij kijkt ernaar uit de extra verantwoordelijkheid op zich te nemen die ermee gepaard gaat.

"De spelers die we nu hebben, moeten deze rol oppakken. Vroeger waren die legendes er. Er komen heel jonge spelers aan, mensen met ervaring maar ook die jonger zijn dan wij", vervolgt de voormalige middenvelder van Barcelona. "We moeten ze op de een of andere manier leiden en ook van hen leren. Het wordt een geweldige mix en we zijn er erg enthousiast over."

Zowel Robben als Ribèry speelden een volledig decennium bij Bayern, maar Thiago weet nog niet over hij hetzelfde kan bereiken. "Ik probeer gewoon te genieten van deze baan, deze passie die ik heb, om elke morgen met dit gevoel weg te gaan wanneer ik wakker word. Je moet zo doorgaan. Over drie jaar weet je het nooit. Ik wil geen plannen maken. Ik haat plannen. Laten we in het vandaag en morgen leven."