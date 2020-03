Thiago Almada: Nieuwste spelverdeler vanuit Argentinië op radar van Man City

De achttienjarige speelde al veertig wedstrijden in het eerste van Velez Sarsfield en wordt vergeleken met één van Buenos Aires' grootste zonen.

Aan het begin van de 21e eeuw stond Fuerte Apache bekend als een van de meest deprimerende en gevreesde buurten uit Buenos Aires, maar sindsdien is het uitgegroeid tot broeinest van topvoetballers.

Carlos Tevez groeide vanuit daar uit tot een van 's werelds meest gevreesde aanvallers via een reis langs , , en .

En terwijl Carlos Tevez zijn sprookje schreef, droomden de jonge ventjes uit zijn geboorteregio van eenzelfde avontuur en voor een van hen lijkt het nu zover te zijn.

De in april 2001 geboren Thiago 'Guayo' Almada combineerde in zijn jeugdjaren een baantje van fruitverkoper met voetbal. Vriendschappelijke duels werden geregeld onderbroken vanwege pistoolschoten die de lucht lieten trillen.

"Ik groeide op bij mijn grootouders en leefde voornamelijk op straat", onthulde hij aan TyC Sports. "Bijna iedereen rookte en ik zag geregeld mensen lopen met een geweer in hun handen."

In gesprek met Clarin wijdde hij daarover verder uit. "In onze buurt kozen veel mensen het slechte pad. Je moet wel kiezen. Ik ook." Almada koos voor het voetbal bij de lokale voetbalclub Santa Clara, waar ook Tevez ooit begon voor hij naar Boca trok.

Op vijfjarige leeftijd werd Almada al herkend als potentiële ster. Hij kwam bij terecht en inmiddels heeft hij er zijn profdebuut gemaakt toen hij 17 jaar en 4 maanden oud was.

Onder Gabriel Heinze kwam hij in zijn eerste seizoen al tot 16 wedstrijden, met drie goals en twee assists als gevolg. Vooral zijn dubbelklapper tegen Defensa maakte daarbij indruk op het kritische Argentijnse publiek..

Almada is ook een vaste waarde bij de jeugdelftallen van Argentinië, waar hij met de Onder-20 deelnam aan het kampioenschap van Zuid-Amerika. Hij was de jongste speler van het elftal, maar daar was niets van te merken bij de verliezend finalist.

Almada's optredens voor club en land zijn ook bij Manchester City in de smaak gevallen. Naar verluidt hadden zij er vorig seizoen al twintig miljoen euro voor over om hem naar het Etihad Stadium te halen. Pep Guardiola zou groot fan van hem zijn, maar Velez laat hem niet zomaar gaan.

Een serieuze ruzie tussen club en media ontstond toen gemeld werd dat hij de club zou verlaten. Heinze noemde een journalist in zijn gezicht een leugenaar toen hij door bleef gaan met het publiceren van transferverhalen omtrent Almada.

Uiteindelijk kwamen de gemoederen tot bedaren toen Almada zijn handtekening zette onder een nieuw vierjarig contract met ontsnappingsclausule van 25 miljoen euro. Een mooi bedrag, maar geen som waar Europese topclubs van schrikken als hij zo blijft presteren.

Na dat sterke debuutseizoen heeft Almada deze jaargang stevig doorgepakt. Hij speelde alweer 22 wedstrijden mee en maakte vijf goals en twee assists nu Velez de race om de derde plek leidt achter de ongenaakbare topclubs en Boca Juniors.

Almada laat ook zien volwassener te worden. Zo nam hij in februari in de derde minuut van de blessuretijd zijn verantwoording toen Velez moest scoren om niet in de eerste ronde van de Copa Sudamericana uitgeschakeld te worden door SD Aucas.

Zoals elk jong talent met een goede dribbel wordt ook Almada vergeleken met Lionel Messi en Diego Maradona, maar hij laat zich inspireren door anderen. Natuurlijk is er streekgenoot Tevez en ook Eden Hazard is een inspiratiebron voor de jongeling.

Tot slot is ook Boca-legende Juan Roman Riquelme een idool van Almada. Een droom kwam dan ook uit toen hij door zijn grote voorbeeld werd uitgenodigd voor een barbecue.

Vermoedelijk volgen er nog veel meer wensen die in vervulling gaan als Almada de onvermijdelijke stap naar Europa maakt. City greep vorig seizoen mis, maar laat het daar naar verluidt niet bij zitten. Wordt vervolgd.