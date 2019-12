Theo Janssen ziet slijtage opdoemen bij Cristiano Ronaldo

Maandagavond wordt bekend wie de winnaar van de Ballon d'Or 2019 is.

Virgil van Dijk maakt een goede kans op de felbegeerde prijs, maar volgens de laatste berichten gaat Lionel Messi voor de zesde keer in zijn loopbaan de trofee ontvangen.

Theo Janssen zou het terecht vinden als de aanvaller van de Ballon d'Or pakt. "Ik vind dat de beste moet winnen. En dat is Lionel Messi. Cristiano Ronaldo? Bij Messi is alles natuurlijk, Cristiano Ronaldo is er gekomen door keihard te werken."

"Maar wat hij presteert, is buitenaards hoor, begrijp me niet verkeerd. Daar heb ik veel respect voor. Messi is echter buitencategorie", aldus Janssen bij VTBL. De oud-middenvelder ziet dat Messi momenteel iets meer kan dan Ronaldo.

"Zijn versnellingen, zijn dribbels, zijn bewegingen... Dat heeft Cristiano Ronaldo niet meer. Hij is meer van het simpele spelen en scoren geworden. Dat is overigens nog steeds bijzonder goed."

"Alleen: het wordt wel minder bij hem, je ziet wat slijtage. Dat is ook niet zo raar hè, Cristiano Ronaldo moet het hebben van zijn kracht, snelheid en sprongkracht. Dat neemt af, terwijl Messi gewoon doorgaat."

Janssen plaatst de 34-jarige aanvaller van wel als nummer twee op zijn lijst. Van Dijk staat derde op het lijstje van de oud-international, terwijl Mohamed Salah en Kylian Mbappé de top vijf completeren.

Janssen zet Frenkie de Jong op plek zes. "Van Frenkie verwacht ik dat hij volgend jaar hoger zal staan. We mogen trouwens wel heel tevreden en trots zijn hè, met zoveel genomineerden uit Nederland."