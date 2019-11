Theo Janssen: "Ik denk dat Advocaat hem heel belangrijk heeft gemaakt"

Dick Advocaat debuteerde zondag met een 0-3 overwinning op VVV-Venlo als trainer van Feyenoord.

Steven Berghuis droeg de aanvoerdersband en nam twee doelpunten voor zijn rekening in De Koel. Theo Janssen denkt dat Advocaat er goed aan heeft gedaan door Berghuis 'belangrijk te maken', zo vertelt hij bij Studio Voetbal.

"Het toeval wil dat de twee beste spelers van op het scorebord staan", zo verwijst Pierre van Hooijdonk naar Nicolai Jörgensen en Berghuis.

"Vertrouwen is een groot woord, want Berghuis kan fantastisch voetballen en dat heeft hij hiervoor ook gedaan als hij aan de bal was", haakt Janssen in. "Zijn rol vandaag vond ik opvallend, hij speelde alleen maar in de as en ik heb hem amper aan de zijkant gezien. Hij krijgt heel veel vrijheid."

"Dick houdt van opkomende backs. Niet dat ze heel hoog staan, maar dat ze opkomen. Dan is het lekker als je een linksbenige aanvaller op de rechterkant hebt, want dan kan hij naar binnen komen", reageert Zeljko Petrovic, die bij verschillende clubs als assistent-trainer van Advocaat werkte.

Janssen zag wel een 'andere' Berghuis. "Je ziet dat Berghuis meer vertrouwen voelt. Dat lijkt zo, in ieder geval. Ik denk dat Advocaat hem heel belangrijk heeft gemaakt. Hij heeft gezegd: 'Je bent mijn beste speler, je bent aanvoerder en ik wil dat jij het verschil gaat maken'."

"Het zijn kleine dingetjes die toptrainers hebben. Een kleine verandering kan een heel groot verschil maken. Iedereen weet dat Berghuis een goede voetballer is, maar misschien gaat hij nu iets doen met de aanvoerdersband", stelt Petrovic.

Van Hooijdonk wil niet te hard van stapel lopen na de overwinning van Feyenoord in Venlo. "Ik vind het te opportunistisch om te zeggen dat dit door Dick komt. Bij het tweede doelpunt is de afwerking goed, maar het komt ook met een flipperkast tot stand."